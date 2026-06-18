Higuita se mantiene como líder colombiano y Quintana remonta en la Vuelta a Suiza 2026

Sergio Higuita consolida su posición entre los mejores de la Vuelta a Suiza tras una destacada segunda etapa, mientras Nairo Quintana demuestra su espíritu combativo y avanza en la clasificación general. La victoria de etapa fue para el francés Romain Grégoire.

La Vuelta a Suiza 2026 ha ofrecido un nuevo capítulo de emocionante ciclismo con destacadas actuaciones colombianas en su segunda etapa. La jornada, disputada sobre 157.7 kilómetros con inicio y fin en Locarno, vio cómo el francés Romain Grégoire (Groupama-FDJ) se alzaba con la victoria tras una fuga que logró mantenerse hasta el final a pesar de los esfuerzos del UAE Team Emirates por neutralizarla.

En el grupo de favoritos, los colombianos respondieron con fuerza, especialmente Sergio Higuita, quien se consolida como el mejor ubicado de la delegación cafetera en la clasificación general. Higuita, del equipo XDS-Astana, cruzó la meta en la posición 18, a solo 32 segundos de Grégoire, lo que le permite situarse en el puesto 12 de la general, a 5 minutos y 12 segundos del líder Tadej Pogačar.

Su actuación refirma su papel de contendiente serio en esta carrera y mantiene vivas las opciones colombianas. Por su parte, Nairo Quintana, en lo que será su última temporada como profesional, volvió a demostrar su carácter combativo. Aunque finalizó la etapa en el lugar 38, cediendo 2 minutos y 3 segundos, ascendió al puesto 33 de la general, a 15 minutos y 35 segundos de Pogačar.

Quintana, de 36 años, continúa siendo un referente y su reciente victoria en la Vuelta a Asturias le da moral para seguir buscando protagonismo en las etapas montañosas que quedan. El tercer colombiano en liza, Brandon Rivera (Netcompany Ineos), tuvo una jornada más complicada, terminando en el puesto 74, a 7 minutos y 54 segundos, y ubicándose en el escalafón general en la casilla 41, a más de 21 minutos del esloveno.

La etapa estuvo marcada por una fuga numerosa que se formó tras el Monte Ceneri, con 14 corredores que llegaron a tener una ventaja de cerca de tres minutos. El UAE Team Emirates, con Jhonatan Narváez trabajando incansablemente para Pogačar, intentó reducirlos sin éxito. El propio Pogačar atacó en los ascensos finales a Fanghi y Via Consiglio Mezzano, pero no pudo dar caza a los fugados. Grégoire, con un potente sprint en los últimos 200 metros, se adjudicó el triunfo.

La ruta continuará este viernes con una tercera etapa de 157.9 kilómetros con salida y llegada en Bad Ragaz, que promete nuevas oportunidades para los escaladores y para que los colombianos sigan remontando en la general





vanguardiacom / 🏆 4. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vuelta A Suiza Sergio Higuita Nairo Quintana Tadej Pogačar Romain Grégoire

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Resumen deportivo: Mundial 2026, Liga de Naciones y Tour de SuizaNoticias sobre el debut de Jordania en el Mundial, la clasificación de Colombia femenina, el ranking de goleadores históricos de Messi y Mbappé, el regreso de Colombia al Estadio Ciudad de México, y el Tour de Suiza 2026 con Nairo Quintana.

Read more »

Tres colombianos buscarán protagonismo en la Vuelta a Suiza con Pogacar como favoritoLa Vuelta a Suiza 2026 comienza este miércoles con una nómina de lujo encabezada por el esloveno Tadej Pogacar, principal favorito al título y una de las grandes figuras del ciclismo mundial. Además, la 89ª edición de la competencia, que se realizará contará con la presencia de tres corredores colombianos que buscarán destacarse.

Read more »

Nairo Quintana tuvo arranque difícil en la Vuelta a Suiza y Sergio Higuita brilló: así van los colombianos en la general tras la victoria de PogacarEl esloveno protagonizó una larga fuga y se quedó con la victoria en el primer día de competencia.

Read more »

Irán diluirá su uranio y EE:UU. financiará reconstrucciónPresidentes de Irán y Suiza asistirían a firma del acuerdo de paz este viernes en Suiza.

Read more »