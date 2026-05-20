Angélica Oyaga Bazanta habló sobre los últimos días de la cantante, el legado familiar y los homenajes previstos tras su muerte. Desde México, afirmó que su madre a través de la música y señaló que su historia permanece en los colombianos y en quienes conocieron su obra artística.

Hija de Totó la Momposina reveló cómo serán sus homenajes: ¿No vamos a vestirnos de negro? El legado familiar y las últimas palabras de la legendaria cantante Angélica Oyaga Bazanta habló a La FM sobre los últimos días de Totó la Momposina , el legado familiar y los homenajes previstos tras su muerte.

Desde México, afirmó que su madre a través de la música y señaló que su historia permanece en los colombianos y en quienes conocieron su obra artística. También recordó que la artista veía la música como una forma de integrar regiones y culturas y que “mi mamá fue Colombia y fue universal”





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