Hija del Volcán: Una Búsqueda de Identidad Tras la Tragedia de Armero

La película 'Hija del Volcán' narra la búsqueda de Jenifer de la Rosa, una niña adoptada tras la tragedia de Armero, quien busca su identidad y sus raíces familiares en Colombia. El documental aborda los desafíos de la adopción y la importancia de conocer la propia historia.

Jenifer de la Rosa nació el 7 de noviembre de 1985, y apenas seis días después, la tierra tembló, desatando fuego. La tragedia de Armero , provocada por la erupción del volcán Ruiz, cobró la vida de más de 25.000 personas y dejó a más de 500 niños desaparecidos. Muchos de estos niños fueron separados de sus padres durante las labores de rescate y posteriormente dados en adopción de manera expedita, sin cumplir los requisitos legales necesarios.

Jenifer, aunque nacida en Manizales, tiene un acento español, pero comenta con una sonrisa que ha empezado a adoptar expresiones colombianas, ya que, según le explicó un profesor de lingüística, las palabras construyen puentes que permiten sentirse parte del lugar al que uno pertenece. Adoptada con tan solo un año y medio por una familia española, Jenifer vivió durante 30 años sin conocer casi nada sobre su familia biológica. La búsqueda, que ya lleva más de una década, es el corazón de Hija del volcán, la película de 1 hora y 43 minutos que llegó recientemente a los cines colombianos. A pesar de la abundancia de documentales, cortometrajes y especiales periodísticos sobre la tragedia, esta producción es la primera narrada y dirigida por una de las niñas dadas en adopción hace 40 años.\La película, que podría comenzar con el encuentro de Jenifer a las afueras de la casa de María Susana Romero, a quien visita con la esperanza de que sea su madre, en realidad solo muestra el inicio de un largo viaje. Jenifer explica que la decisión de buscar a sus padres y documentar esa búsqueda surgió de una historia familiar. Sus padres adoptivos siempre le contaron sobre su adopción, mostrándole un álbum de fotos y explicándole su origen colombiano. Aunque Colombia siempre fue tratada con respeto y cariño en su hogar, a Jenifer le costaba hablar del tema. En su adolescencia, influenciada por una España conservadora, evitó hablar de su origen. Sin embargo, al viajar y estudiar en el extranjero, sintió la necesidad de expresar su identidad colombiana. Este viaje de autoconocimiento la llevó a entender la importancia de contar su historia, ya que las personas adoptadas a menudo viven aisladas, sintiendo incluso vergüenza por no mostrar suficiente gratitud hacia sus familias adoptivas. Jenifer cree que es crucial debatir estos temas y romper con los mensajes implícitos de la sociedad.\Jenifer recuerda que el último día que estuvo con su madre, de 18 años, fue el 13 de noviembre. Después de la tragedia, su madre la llevó a un albergue y la dejó al cuidado de Yolanda, una rescatista de la Cruz Roja, mientras buscaba entre las ruinas de su casa. Nunca regresó, al igual que su padre, quien falleció en Chinchiná, donde la erupción causó entre 3.000 y 5.000 víctimas. Posteriormente, Jenifer fue entregada al ICBF y dada en adopción con pocos documentos, como muchos otros niños que salieron del país con nuevas familias y ahora, siendo adultos, desean saber qué sucedió. Las primeras pistas de su búsqueda fueron el expediente de adopción y un resumen de su llegada al albergue. Desde España, investigó en internet, utilizando herramientas como Google Maps para buscar información sobre el Nevado, Manizales, Chinchiná y Armero. Se puso en contacto con la Fundación Armando Armero, donde descubrió a muchos padres que buscaban a sus hijos. Ver videos de otras personas adoptadas también la motivó. En los documentos de sus padres adoptivos aparecía el nombre de su madre biológica: Dorian Tapazco Téllez, un nombre que se convirtió en obsesión y que la llevó a regresar a Colombia en 2016, donde se reunió con Francisco González, director de la Fundación Armando Armero, quien ha facilitado el reencuentro de cuatro familias biológicas





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