Hijas de Petro emiten declaración sobre acusaciones

Sofía y Antonella Petro responden a las denuncias de Deicy Jiménez, reafirmando principios feministas y la integridad de su padre.

Las hijas del presidente Gustavo Petro, Sofía y Antonella, publicaron una carta pública el domingo 25 de octubre de 2026 para responder a las acusaciones de naturaleza sexual presentadas por Deicy Jiménez. El texto aborda el caso que involucra contratos del Estado y favores sexuales, dividiéndose en cuatro apartados donde las hermanas expresan sus posturas como feministas, militantes de izquierda y hijas del mandatario.

Defensa de las Denuncias de Mujeres

Como feministas, las hermanas Petro afirman que es un deber invocar la seriedad ante las denuncias de mujeres y exigir su protección contra el linchamiento, la burla y la revictimización. Consideran que rechazar estas prácticas es vital para evitar dar crédito a respuestas misóginas que se activan sistemáticamente. Solicitan que las investigaciones avancen con celeridad y con perspectiva de género para no permitir que este sea un precedente peligroso.

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Marco Político y Lucha Ideológica

Al expresarse como militantes de izquierda, las autoras argumentan que pueden defender sus principios feministas sin ingenuidad respecto al contexto político del país. Señalan que fuerzas políticas que prometen el aniquilamiento de la izquierda intentan instrumentalizar la causa feminista y el progreso de derechos LGBTIQ. Afirman que no serán útiles a esos poderes que buscan desmontar avances sociales y que su objetivo es desacreditar el gobierno mediante la manipulación de estas causas.

Legado Social y Autocrítica

Como mujeres de izquierda, Sofía y Antonella Petro no se sentirán avergonzadas de haber apoyado a un gobierno que consideran ha generado los mayores avances sociales de la historia reciente de Colombia. Destacan que se sacó a millones de personas de la pobreza e implantó una perspectiva de género en reformas y políticas públicas. Consideran que un gobierno pertenece a los millones de seguidores y que, aunque se debe exigir autocrítica, no se debe atender al llamado de la ultraderecha.

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Confianza y Escrutinio Público

En su rol como hijas, confían en que su padre comparecerá ante la justicia sin dilación, una respuesta que solo le corresponde a él. Reconocen haber recibido críticas por comportamientos machistas en casa y afirman que la vida pública de su padre ha pasado por un examen minucioso sin precedentes. Señalan que, en décadas de escrutinio, nunca se ha comprobado un hecho de corrupción contra su persona y que confían en su respeto por el erario público.

Origen del Caso de Deicy Jiménez

El caso se originó el domingo 25 de octubre de 2026 con una entrevista de la revista Semana, donde Deicy Jiménez relató haber conocido a Petro en 2019 a través de una página de citas para adultos. Afirmó que él no usó su nombre real inicialmente y que se encontraron en un hotel de Cali, recibiendo luego contratos en entidades como el Congreso y el Ministerio del Interior. Jiménez también mencionó una supuesta red de entre 30 y 40 mujeres jóvenes contratadas de la misma manera.