Hijo de multimillonario indio ofrece refugio a hipopótamos de Escobar en Colombia

Anant Ambani, hijo del magnate Mukesh Ambani, se ofrece a acoger a 80 hipopótamos descendientes de los introducidos por Pablo Escobar en Colombia, evitando su eutanasia planeada por las autoridades.

El destino incierto de los hipopótamos descendientes del legado de Pablo Escobar en Colombia ha encontrado un posible salvavidas gracias a una oferta inesperada proveniente de la India .

Anant Ambani, hijo del prominente magnate Mukesh Ambani, ha extendido una propuesta formal al gobierno colombiano para acoger a 80 de estos animales, evitando así la eutanasia que las autoridades planeaban implementar. La situación de estos hipopótamos es un complejo resultado de la historia colombiana, un recordatorio tangible del poder y la extravagancia del narcotraficante Pablo Escobar, quien introdujo cuatro ejemplares en el país en la década de 1980 como una muestra de su riqueza y control.

Tras la caída de Escobar en 1993, estos animales lograron escapar de su cautiverio original, estableciéndose y reproduciéndose en las riberas del río Magdalena y sus afluentes. Su proliferación descontrolada ha generado conflictos con las comunidades locales, especialmente con los pescadores, debido a su tamaño, fuerza y comportamiento territorial.

La creciente población de hipopótamos, actualmente estimada en cerca de 200 individuos y proyectada a alcanzar los 500 para 2030, representa una amenaza significativa para el ecosistema local, alterando el equilibrio natural y poniendo en riesgo la biodiversidad de la región. Las autoridades colombianas, ante la imposibilidad de controlar la expansión de la población y los riesgos que representa para la seguridad humana y el medio ambiente, han considerado la eutanasia como una solución drástica, pero controvertida.

El alto costo de la esterilización masiva o el traslado de los animales a otros países ha complicado aún más la situación, dejando pocas alternativas viables. La propuesta de Anant Ambani surge en un momento crítico, ofreciendo una alternativa humanitaria y potencialmente sostenible a la eutanasia. El centro de animales Vantara, propiedad de Anant Ambani en el estado de Guyarat, India, se presenta como un santuario ideal para estos hipopótamos.

Este extenso complejo, descrito como uno de los mayores centros de rescate, cuidado y conservación de fauna silvestre del mundo, ya alberga una impresionante diversidad de animales, incluyendo cientos de elefantes, 50 osos, 160 tigres, 200 leones, 250 leopardos y 900 cocodrilos, entre otros. La infraestructura y la experiencia acumulada en Vantara, según el comunicado emitido por Ambani, permitirían la reubicación segura y científicamente dirigida de los 80 hipopótamos, proporcionándoles un hogar permanente y un entorno adecuado para su bienestar.

La propuesta incluye un plan detallado para la captura y el transporte de los animales, con la asistencia de veterinarios especializados, así como la creación de un hábitat naturalista diseñado específicamente para satisfacer sus necesidades. Ambani enfatiza que Vantara está dispuesto a llevar a cabo este esfuerzo en total colaboración con Colombia, respetando sus términos y condiciones.

Sin embargo, la magnitud del proyecto y la logística involucrada en el traslado de un número tan considerable de animales a través de continentes plantean desafíos significativos. Además, la capacidad de Vantara para albergar adecuadamente a estos hipopótamos, considerando el ya elevado número de animales que alberga, ha sido objeto de debate entre expertos en conservación.

Algunos cuestionan si el centro tiene los recursos y el espacio necesarios para garantizar el bienestar a largo plazo de estos animales, especialmente teniendo en cuenta su tamaño y sus necesidades específicas. A pesar de las preocupaciones planteadas, la oferta de Ambani representa una oportunidad única para evitar una tragedia animal y preservar una especie que se ha convertido en un símbolo de la compleja historia de Colombia.

La ministra colombiana de Ambiente, Irene Vélez, ha reconocido la existencia de una mutación genética en algunos de los hipopótamos debido a la endogamia, lo que ha dificultado la búsqueda de países dispuestos a recibirlos. Esta situación ha llevado a la autorización del sacrificio de 80 especímenes, una decisión que ha generado una fuerte oposición por parte de grupos animalistas, quienes han recurrido a los tribunales para intentar frenar la eutanasia.

La propuesta de Ambani podría ofrecer una solución a este problema, permitiendo la reubicación de los animales con mutaciones genéticas en un entorno donde puedan recibir atención veterinaria especializada y contribuir a programas de conservación. La decisión final recae ahora en el gobierno colombiano, que deberá evaluar cuidadosamente la propuesta de Ambani, considerando los aspectos logísticos, financieros y éticos involucrados.

La colaboración entre Colombia e India, si se concreta, podría sentar un precedente importante en la conservación de la fauna silvestre y la gestión de especies invasoras, demostrando que la cooperación internacional puede ofrecer soluciones innovadoras a desafíos ambientales complejos. El futuro de estos hipopótamos, una vez más, pende de un hilo, esperando una resolución que priorice su bienestar y la preservación de su especie





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