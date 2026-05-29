Hijo golpea a su padre y lo colga para hacer parecer un suicidio

Un hombre de 47 años fue golpeado por sus tres hijos y colgado para hacer parecer que se había suicidado. La familia de la víctima rechazó la versión del suicidio y denunció a los hijos por homicidio.

La víctima aún tenía signos vitales cuando llegaron las autoridades, mientras familiares denunciaban una escena que, según ellos, habría sido alterada. El caso ocurrió en el municipio de San Francisco de los Romo, en el estado de Aguascalientes, México.

La víctima, un hombre de 47 años, fue golpeado por sus tres hijos, quienes después lo colgaron para hacer parecer que se había suicidado. La familia de la víctima rechazó la versión del suicidio y denunció a los hijos por homicidio. La madre de la víctima aseguró haber presenciado la golpiza y presentó una denuncia contra sus nietos. La investigación continúa abierta para esclarecer si existió homicidio doloso calificado y establecer el grado de responsabilidad de los tres hijos señalados.

La policía llegó al lugar después de recibir una llamada de emergencia por una riña familiar. Cuando llegaron, encontraron a la víctima con signos vitales, pero ya había sido colgado. La familia de la víctima ha estado en shock y ha denunciado que la escena fue alterada. La investigación continúa para determinar la verdad detrás del caso





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