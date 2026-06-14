Hijos como Mayor Motivación: Padres que Transforman su Vida y su Carrera en el Día del Padre

EL HERALDO celebra el Día del Padre con historias de hombres que hallan en sus hijos la inspiración para superarse en fútbol, gastronomía, arte y emprendimiento. Testimonios que revelan cómo la paternidad redefine prioridades, fortalece valores y se convierte en el motor para alcanzar metas personales y profesionales.

En el Día del Padre, EL HERALDO presenta las historias de hombres que, desde el fútbol, la gastronomía, el arte y el emprendimiento, han encontrado en sus hijos la mayor motivación para perseguir sus sueños.

Ser padre es una tarea que no viene con instrucciones. Es aprender sobre la marcha, acompañar, corregir cuando es necesario, celebrar los logros y estar presente en los momentos difíciles. Es convertirse en guía, ejemplo y apoyo, mientras se intenta construir un mejor futuro para los hijos. También es descubrir que muchas de las decisiones que se toman a diario dejan de girar alrededor de uno mismo para centrarse en quienes dependen de ese amor y esa orientación.

Aunque cada historia de paternidad es diferente, hay algo que une a muchos padres, y es el deseo de dejar una huella positiva en sus hijos. Algunos lo hacen a través del deporte, otros desde el arte, la cocina o el trabajo diario. Más allá de sus profesiones, todos comparten la intención de transmitir valores, enseñanzas y ejemplos que permanezcan en el tiempo.

Con motivo del Día del Padre, EL HERALDO reunió las historias de cuatro hombres que han encontrado en sus hijos una de las principales razones para seguir adelante. Son padres que han construido sus carreras en distintos escenarios, pero que coinciden en que los mayores aprendizajes y satisfacciones los han encontrado en el hogar.

Está Fabián Sánchez, quien heredó de su padre la pasión por el fútbol y hoy procura transmitirles a sus hijos las mismas enseñanzas que marcaron su infancia como la importancia de la familia, la educación y el deporte. También está el futbolista Guillermo Celis, reciente bicampeón con Junior, acostumbrado a disputar finales y levantar trofeos, pero convencido de que su mayor victoria ha sido convertirse en padre de Dulce María, Maximiliano y Victoria.

La lista la continúa Franco Donado, un chef cartagenero que comparte con su hijo Dante el amor por la gastronomía, y José Ángel Pedraza, un artista barranquillero que busca transmitirles a sus hijas su pasión por la cultura y las tradiciones de la ciudad. Acostumbrado a disputar finales y levantar trofeos, Guillermo Celis tiene claro que la mayor victoria de su vida ha sido convertirse en padre.

Dulce María, de 11 años; Maximiliano, de 9; y la pequeña Victoria, de 4, son el centro de su universo, y también la razón por la que cada mañana encuentra fuerzas para seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. La alegría más grande que uno puede sentir en la vida es cuando te dicen que vas a ser padre. Es una sensación muy bonita, pero también de mucha responsabilidad.

Nunca estamos preparados para eso, expresó a EL HERALDO el reciente bicampeón con Junior. La noticia de la llegada de su primera hija coincidió con una etapa determinante de su carrera. Era un joven que comenzaba a abrirse camino en el fútbol profesional con Junior y que veía en el deporte una oportunidad para transformar su futuro. Yo estaba muy joven y fue una alegría y una motivación.

Dulce fue esa gran motivación para salir adelante y para poder cambiar nuestra vida. Con el paso de los años, la familia ha aprendido a convivir con las exigencias de una profesión que obliga a constantes cambios de ciudad, nuevos equipos y largas ausencias. Una realidad que, según el volante, muchas veces resulta más compleja para los hijos que para los propios futbolistas. A los niños les toca difícil.

Tienen que cambiarse de colegio, dejar amigos y compañeritos a los que les cogen cariño. Cuando se acomodan, de un momento a otro ya se tienen que ir. Dentro de esos desafíos familiares, uno de los más significativos ha sido el acompañamiento permanente a Dulce María, quien fue diagnosticada con autismo cuando tenía dos años. La verdad ha sido un reto muy grande para nosotros como familia, pero también ha sido un motivo de unión.

Eso nos ha hecho más fuertes y nos ha fortalecido juntos. Los hijos de Celis también han crecido entre triunfos y derrotas. Han aprendido a sentir la presión de las finales, la tristeza de las caídas y la felicidad de los campeonatos. Ellos se han acostumbrado a esta locura del fútbol.

Cuando se pierde sienten tristeza, y cuando se gana lo disfrutan muchísimo, cuenta entre risas. Por eso, cuando repasa su carrera, el futbolista sabe quiénes han sido los verdaderos protagonistas de su historia. Ellos han sido ese motor, ese pilar fundamental de esta familia. Son el motivo por el cual lucho cada día para seguir adelante.

También han hecho sacrificios y se merecen todo en la vida. Mientras recorre las cocinas de varios de los restaurantes más reconocidos de Barranquilla, y crea nuevas experiencias gastronómicas, el chef ejecutivo cartagenero Franco Donado encuentra en su hijo Dante la mejor cocción de su vida. Con casi dos décadas de trayectoria en la gastronomía, el chef ha construido una carrera que comenzó cuando apenas tenía 16 años. Hoy lidera la operación culinaria de varios restaurantes como Kinto Elemento





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