Histórica Goleada: Colombia Sub-17 Elimina a Brasil y Avanza a la Final del Sudamericano

La Selección Colombia Sub-17 sorprende al vencer 3-0 a Brasil en semifinales del Sudamericano 2026 y se enfrentará a Argentina en la gran final. Los goles de Mosquera y Escorcia sellaron la victoria.

La Selección Colombia Sub-17 ha grabado su nombre en la historia del fútbol juvenil al propinarle una contundente goleada de 3-0 a Brasil en las semifinales del Campeonato Sudamericano 2026. El equipo cafetero desplegó un fútbol de altísimo nivel en suelo paraguayo, logrando la hazaña de eliminar al gran favorito del torneo, un equipo brasileño que hasta ese momento exhibía un récord impecable con puntaje perfecto.

Este triunfo no solo representa un avance significativo en el certamen, sino que también demuestra la calidad y el potencial de la cantera colombiana. Las anotaciones que sellaron la victoria y el paso a la final llegaron en la segunda mitad del encuentro, un período de intensa emoción y juego estratégico. A los 57 minutos, Andrés Mosquera se encargó de abrir el marcador con un gol que generó cierta controversia, un remate potente desde media distancia que picó sobre la línea de gol antes de ser sancionado por el árbitro central. Poco después, al minuto 67, José Escorcia amplió la ventaja tras recibir una asistencia magistral dentro del área y definir con precisión ante la reacción tardía del portero brasileño. La cereza del pastel la puso nuevamente Escorcia en tiempo de reposición, al minuto 90+5, con un zapatazo espectacular desde el sector izquierdo que decretó la goleada definitiva y desató la euforia en el equipo colombiano y sus seguidores. Con este triunfo, Colombia, que ha acumulado un impresionante récord de cinco victorias, dos empates y una sola derrota a lo largo del torneo, se prepara para disputar su segunda final en la historia del Sudamericano Sub-17. El rival en esta instancia decisiva será nada menos que Argentina, un clásico del fútbol sudamericano, que aseguró su lugar tras vencer 3-1 a Ecuador en la otra semifinal. La final, programada para el domingo 19 de abril, se jugará a partir de las 3 de la tarde, hora colombiana. Los aficionados podrán vivir cada instante de este apasionante encuentro a través de la transmisión en vivo de Caracol Deportes. Es importante recordar que la última vez que Colombia alzó este prestigioso título juvenil fue hace más de tres décadas, en 1993, bajo la dirección técnica de Germán ‘Basílico’ González, con figuras destacadas de la época como Jorge Bolaño y Ricardo Ciciliano, quienes dejaron una huella imborrable en el fútbol nacional. La actual generación busca emular esa gesta y traer la copa de vuelta a casa, consolidando el crecimiento del balompié juvenil en el país





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