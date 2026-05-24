Histórico empate técnico en las elecciones presidenciales colombianas

Los candidatos de ultraderecha Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella enfrentan una desaprensiva lucha electoral a pocas semanas del resultado, aunque ninguno alcanza el umbral del 40% de intención de voto necesario para una victoria cómoda en primera vuelta.

Encuesta presidencial: Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella quedan en empate técnico a días de las elecciones. A una semana de las elecciones, ninguno de los candidatos logra superar el 35 % de intención de voto y el panorama siguen completamente abiertos.

La más reciente encuesta sobre intención de voto para las elecciones presidenciales en Colombia confirma que a solo una semana de los comicios, el candidato de ultraderecha muestra un fuerte crecimiento en la recta final de la campaña, mientras que el aspirante del oficialismo pierde parte de la ventaja que mantenía semanas atrás. Pasó de 37,2 % el pasado 3 de mayo a 33,4 % durante 2026.

Ninguna de las mediciones, sin embargo, le permite superar el umbral del 40 %, una cifra que varios analistas consideran clave para consolidar una victoria cómoda en primera vuelta. Durante las últimas semanas de campaña, el abogado logra consolidar un discurso dirigido al electorado más conservador y crítico del establecimiento político tradicional. En la medición publicada el pasado 3 de mayo, el candidato obtiene el 20,4 % de intención de voto.

Según la misma firma encuestadora, en junio el abogado consolidó su discurso y se mantuvo en el 20 %, lo que configura un empate técnico. En regiones consideradas históricamente cercanas a la derecha, como el Eje Cafetero, De la Espriella obtuvo 35 % de intención de voto, mientras Valencia quedó tercera con 22,5 %, incluso por debajo del candidato Cepeda. Todo indica que el escenario más probable sigue siendo una segunda vuelta programada para el 21 de junio.

El candidato de Defensores de la Patria obtendría el 43,6 % de los votos, frente al 40,9 % de Cepeda La diferencia de 2,7 puntos también se encuentra dentro del margen de error, aunque esta vez el ultraderechista aparece con ventaja frente al candidato del oficialismo. El aspirante del Pacto Histórico mantendría una ventaja aún más estrecha: 40,8 % frente al 39,1 % de la candidata uribista.

En resumen, la campaña entra en sus horas decisivas en medio de una de las contiendas más reñidas de los últimos años en Colombia





vanguardiacom / 🏆 4. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Elecciones Presidenciales Colombianas Amparo Técnico Intento De Voto Candidatos De Ultraderecha Candidato Cepeda Candidato De La Espriella Última Medición Marcador Del Error Segunda Vuelta

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Empresarios y miembros de partidos políticos en Barranquilla se unen a la campaña de Iván CepedaPacto Histórico fortalece campaña de Iván Cepeda en Barranquilla con empresarios y líderes políticos.

Read more »

Iván Cepeda presentó sus 7 programas para el bienestar social si gana la Presidencia: estos sonLa propuesta contempla fortalecer y expandir los programas Colombia Mayor, Renta Joven y Renta Ciudadana.

Read more »

Mauricio Gómez Amín llama a unirse para derrotar a Iván CepedaMauricio Gómez Amín, jefe de la campaña del candidato cordobés Abelardo De La Espriella, lanzó un llamado a la unidad de sectores de oposición y pidió respaldo masivo para lograr una victoria en primera vuelta en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

Read more »

Uribe acusó a Cepeda de promover asesinatos y el senador respondió fuertemente: “Racismo y fascismo”Los detalles del fuerte cruce de mensajes entre Álvaro Uribe y el senador Iván Cepeda.

Read more »