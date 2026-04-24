Histórico encuentro entre Petro y Rodríguez en Caracas busca fortalecer la cooperación bilateral

El presidente colombiano Gustavo Petro se reunió con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Caracas para discutir seguridad fronteriza, migración, exportación de gas y otros temas clave para el futuro de las relaciones bilaterales. La reunión marca un hito en el restablecimiento de los lazos entre ambos países tras la reciente transición de gobierno en Venezuela.

La reunión entre el presidente colombiano Gustavo Petro y la presidenta interina venezolana Delcy Rodríguez , celebrada este viernes en el Palacio de Miraflores en Caracas , marca un hito significativo en el restablecimiento de las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela .

Este encuentro, el primero de carácter oficial desde la transición de gobierno en Venezuela a principios de año, se produce en un contexto geopolítico complejo, tras el operativo militar liderado por Estados Unidos que resultó en el cese del mandato de Nicolás Maduro. La atmósfera del encuentro, aunque reservada, se caracterizó por un gesto de apertura y voluntad de diálogo, evidenciado por las imágenes difundidas que muestran a ambos líderes interactuando.

El presidente Petro, optando por un atuendo blanco que simboliza paz y reconciliación, llegó acompañado de la canciller colombiana Rosa Villavicencio y el ministro de Defensa Pedro Sánchez, subrayando la importancia estratégica de la seguridad en la agenda bilateral. Delcy Rodríguez, por su parte, recibió al mandatario colombiano en compañía de figuras clave del gobierno interino, como Diosdado Cabello y el canciller Yván Gil, demostrando la solidez del equipo negociador venezolano.

El núcleo central de la conversación se centró en la elaboración de un plan integral para reforzar la seguridad y la cooperación en materia de inteligencia a lo largo de la extensa frontera compartida. Esta necesidad imperante surge de la persistente inestabilidad en regiones como el Catatumbo, donde la presencia de grupos armados ilegales, incluyendo el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), continúa generando violencia y control sobre economías ilícitas en departamentos fronterizos críticos como Norte de Santander, La Guajira y Arauca.

La situación de seguridad no solo afecta la estabilidad de las comunidades locales, sino que también obstaculiza el desarrollo económico y social de la región. Además de la seguridad, la agenda abordó una serie de temas de interés mutuo, incluyendo la gestión de los flujos migratorios, la potencial exportación de gas venezolano a Colombia, las complejas relaciones con Estados Unidos y la situación de ciudadanos detenidos en ambos países por motivos políticos.

La discusión sobre la migración es particularmente sensible, dada la gran cantidad de venezolanos que han buscado refugio en Colombia en los últimos años, y la necesidad de encontrar soluciones humanitarias y sostenibles para esta crisis. La posibilidad de exportar gas venezolano a Colombia podría contribuir a diversificar las fuentes de energía del país y fortalecer la seguridad energética regional.

Como resultado de las conversaciones, se firmó un acta de entendimiento que establece las bases para una mayor integración en diversos ámbitos del desarrollo, la cooperación bilateral y el control territorial entre Colombia y Venezuela. Este documento representa un compromiso concreto de ambos gobiernos para trabajar juntos en la resolución de los desafíos comunes y la promoción del bienestar de sus ciudadanos.

Se espera que, al concluir el encuentro, tanto Gustavo Petro como Delcy Rodríguez ofrezcan una declaración conjunta detallando los resultados clave de la reunión y delineando los próximos pasos en el proceso de normalización de las relaciones bilaterales. Esta declaración será crucial para transmitir un mensaje de esperanza y confianza a la comunidad internacional y para reafirmar el compromiso de Colombia y Venezuela con la paz, la estabilidad y la prosperidad en la región.

La reunión en Caracas no solo representa un avance en las relaciones bilaterales, sino que también podría tener implicaciones significativas para la estabilidad regional y la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos existentes. El éxito de este diálogo dependerá de la voluntad política de ambos gobiernos para superar las diferencias del pasado y construir un futuro de cooperación y entendimiento mutuo.

La atención internacional se centra ahora en los detalles de la declaración conjunta y en la implementación efectiva de los acuerdos alcanzados





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