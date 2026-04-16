Histórico Metrocable Conectará San Antonio de Prado y La Estrella en 22 Minutos

El alcalde de Medellín confirma la construcción de un nuevo metrocable que promete reducir drásticamente el tiempo de viaje entre San Antonio de Prado y la estación La Estrella, impactando positivamente la calidad de vida de más de 200.000 habitantes. La obra, de 5 kilómetros y seis estaciones, significará un ahorro de tiempo y dinero para la comunidad, además de ser el metrocable urbano de mayor longitud.

La posibilidad de conectar el parque de San Antonio de Prado con la estación La Estrella en tan solo 22 minutos, algo que antes parecía una quimera, se ha convertido en una emocionante realidad para los más de 200.000 habitantes del corregimiento más poblado de Medellín. El anuncio de la construcción de un metrocable que reducirá drásticamente el tiempo de viaje ha disipado el escepticismo inicial, dando paso a un palpable entusiasmo. La confirmación por parte del alcalde Federico Gutiérrez ha sido recibida con aplausos, marcando el fin de una larga espera y el comienzo de una transformación significativa en la calidad de vida de la comunidad.

Esta nueva infraestructura promete cambiar radicalmente la forma en que los residentes del corregimiento se desplazan hacia el centro de la ciudad. Lo que antes representaba una travesía de horas, llena de obstáculos y demoras, se convertirá en un trayecto ágil y eficiente. Esto facilitará enormemente el cumplimiento de citas médicas esenciales, compromisos personales y la asistencia a jornadas laborales, aspectos que definen la rutina diaria de miles de personas. María Elena Olaya, quien reside en San Antonio de Prado desde hace 16 años, expresó su esperanza de poder finalmente asistir a sus citas médicas sin la angustia que la caracterizaba. Ella relató cómo en el pasado tuvo que perder numerosas citas en la Clínica de la Policía debido a las dificultades de transporte, y ahora vislumbra un futuro donde la puntualidad será una realidad gracias a este nuevo sistema. Aura Rosa Romero, comerciante del corregimiento, compartió su inmensa alegría ante el anuncio, calificándolo como un punto de inflexión histórico para la región. Declaró que ir al centro era una tarea ardua y prolongada debido al tráfico, y consideró el metrocable como el mejor regalo que podrían recibir. Estos comentarios reflejan el sentir generalizado de la comunidad, que se congregó en el parque del corregimiento antes y después del evento oficial organizado por la Alcaldía y el Metro.

El nuevo metrocable, que se convertirá en el séptimo de la línea metro, tendrá una longitud de cinco kilómetros, igualando la distancia del Cable Arví y convirtiéndose así en el metrocable urbano de mayor extensión. Contará con un total de seis estaciones, incluyendo la de La Estrella, que servirá como punto de partida. El recorrido abarcará dos estaciones adicionales en el municipio de La Estrella, una en Itagüí y las dos finales en San Antonio de Prado. Aunque las estaciones aún no tienen nombres definidos, al igual que la línea en sí, este proyecto se encuentra en fase de estudios de factibilidad, los cuales se espera que concluyan en el primer semestre de 2027, según lo anunciado por el alcalde Gutiérrez. Para sostener los cables, se erigirán 38 pilones estratégicamente ubicados en La Estrella y San Antonio de Prado. Tras la finalización de los diseños, se procederá a la adquisición de los predios necesarios para su instalación. Los estudios en curso también determinarán el tipo de cabinas a utilizar, evaluando la viabilidad de las góndolas tradicionales de hasta 10 pasajeros o las cabinas más amplias de hasta 12 personas, similares a las del Cable Picacho, basándose en la proyección de usuarios. Se estima que el sistema movilizará a cerca de 30.000 pasajeros diarios en ambas direcciones, con una capacidad de 2.700 usuarios por hora en cada sentido.

Los beneficios de esta obra van más allá de la simple mejora en la movilidad. Se proyecta un ahorro económico significativo para los usuarios habituales. Considerando las tarifas actuales, un usuario podría ahorrar hasta $39.380 mensuales, lo que se traduce en un ahorro de $895 por trayecto y $1.790 en un viaje diario de ida y vuelta, al integrarse con el sistema metro. La reducción en los tiempos de desplazamiento es igualmente impresionante. Un viaje al centro de Medellín, específicamente a El Hueco, que actualmente toma alrededor de una hora y 50 minutos en bus, se reduciría a tan solo 44 minutos combinando el metrocable y el metro. El alcalde Gutiérrez ejemplificó esta mejora con un escenario deportivo: quienes asisten a partidos de fútbol en el estadio, que hoy deben salir con casi dos horas de antelación, podrán realizar el mismo trayecto en tan solo 55 minutos una vez el metrocable esté operativo. La inversión total para la ejecución de este séptimo metrocable asciende a $1,3 billones, de los cuales la Alcaldía y el Metro ya han destinado $12.800 millones para los estudios de estructuración detallada de este proyecto, que ha sido priorizado por su impacto social y económico





elcolombiano / 🏆 6. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Metrocable Medellín San Antonio De Prado La Estrella Transporte Público Infraestructura

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jardín Buen Comienzo de San Antonio de Prado se renovó y tiene 320 cupos disponiblesDOLAR

Read more »

Fallece Dolly Martínez, estrella de 'Kilos Mortales', a los 30 años por insuficiencia cardíacaLa influencer estadounidense Dolly Martínez, conocida por su participación en el programa 'Kilos Mortales', ha fallecido a los 30 años debido a una insuficiencia cardíaca congestiva. Su hermana y madre confirmaron la noticia, destacando su personalidad alegre y el impacto que tuvo en el programa.

Read more »

Medellín proyecta el metrocable más largo de la ciudad: conectará San Antonio de Prado con La EstrellaUn viaje de casi una hora pasará a 20 minutos. Medellín proyecta su metrocable más largo para conectar San Antonio de Prado con La Estrella.

Read more »

Medellín construirá el séptimo metrocable: así San Antonio de Prado quedará a 20 minutos del metroDOLAR

Read more »

Medellín construirá el séptimo metrocable: así San Antonio de Prado quedará a 20 minutos del metroDOLAR

Read more »

La Revolución en San Antonio de Prado: Metrocable de Cinco Kilómetros Promete Conectar en MinutosEl alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gerente del Metro, Tomás Elejalde, confirmaron que el ambicioso proyecto del Metrocable de San Antonio de Prado avanza y será una realidad. Con una extensión de cinco kilómetros, se convertirá en el más largo de la ciudad, prometiendo transformar la movilidad de sus habitantes al reducir drásticamente los tiempos de desplazamiento hacia el centro, pasando de horas a tan solo 20 minutos. El proyecto se encuentra en fase de estudios y se espera que las obras inicien en el segundo semestre del próximo año, con operación prevista para 2030. Esta obra representa una deuda histórica para el corregimiento más poblado, beneficiando a cerca de 30.000 usuarios diarios y mejorando significativamente la calidad de vida de sus residentes, facilitando el acceso a trabajos y citas médicas, como lo relatan los propios habitantes.

Read more »