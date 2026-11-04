Historia del sometimiento a la justicia en Colombia: de Betancur a Petro

Análisis de la aprobación legislativa de la Ley de Sometimiento y su contexto histórico en Colombia, revisando 40 años de estrategias de paz, desde Belisario Betancur hasta el gobierno de Gustavo Petro.

La aprobación en el Congreso de la República de la Ley de Sometimiento representa el hito legislativo más reciente en la búsqueda de paz por la vía negociada en Colombia. Promovida por el Gobierno De la Espriella, esta norma busca desmantelar las estructuras criminales mediante mecanismos legales que favorezcan el sometimiento pacífico, reactivando un debate histórico que se remonta a las últimas cuatro décadas del conflicto armado nacional.

Evolución Histórica De Las Negociaciones De Paz

La estrategia actual se enmarca en una larga tradición de intentos presidenciales por mitigar la violencia mediante fórmulas de diálogo. Desde el mandato del presidente Belisario Betancur entre 1982 y 1986, cada mandatario ha intentado un método distinto. Su sucesor, Virgilio Barco, entre 1986 y 1990, logró materializar un acuerdo de paz con el M-19 mediante la Ley 77 de 1989, otorgando facultades para conceder indultos tras treguas temporales con antiguas guerrillas. Posteriormente, César Gaviria, entre 1990 y 1994, utilizó la Constitución de 1991 como marco legal, específicamente su artículo 22, que establece la paz como un derecho y deber obligatorio. Este espíritu permitió negociar la paz con el Ejército Popular de Liberación, el Movimiento Quintín Lame, la Corriente de Renovación Socialista y el Partido Revolucionario de los Trabajadores.

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Políticas De Sometimiento Y Crisis Políticas

El gobierno de Ernesto Samper, entre 1994 y 1998, enfrentó obstáculos significativos debido al escándalo de corrupción del Proceso 8.000, el cual debilitó su capacidad política para avanzar en acuerdos con grupos insurgentes. En contraste, Andrés Pastrana, entre 1998 y 2002, creó una Zona de Despeje de 42.000 km2 entre Caquetá y Meta para la desmovilización de las Farc, estrategia que terminó fracasando al permitir que los guerrilleros se fortalecieran. Esto facilitó el ascenso de Álvaro Uribe, quien implementó la política de Seguridad Democrática entre 2002 y 2010, atacando a los subversivos mientras negociaba con las autodefensas paramilitares mediante la Ley de Justicia y Paz, ofreciendo penas máximas de 8 años a cambio de la desmovilización.

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La Jurisdicción Especial De Paz Y Sus Consecuencias

El mandato de Juan Manuel Santos, entre 2010 y 2018, marcó un punto de inflexión con el Acuerdo de La Habana, logrando el desarme de las antiguas Farc mediante la creación de la Jurisdicción Especial de Paz. Este proceso incluyó la concesión de curules en el Congreso para el partido Comunes y el frenado de extradiciones. El Acuerdo incluyó el parágrafo 3.4.13, titulado Sometimiento o acogimiento a la justicia, que ordenaba al Gobierno presentar un proyecto de ley para facilitar condiciones de paz contra organizaciones criminales como el Clan del Golfo, iniciativa que se estancó al finalizar su mandato.

Requisitos Estrictos Y La Paz Total De Petro

El presidente Iván Duque, entre 2018 y 2022, regresó a una política de mano dura con la Ley 1908 de 2018, la cual imponía requisitos onerosos como la entrega de información financiera detallada y la garantía de que la sujeción a la justicia no impedía la extradición según el artículo 58. Ningún grupo se sometió colectivamente bajo esta norma, prefiriendo negociaciones individuales con la Fiscalía. Finalmente, con el arribo de Gustavo Petro al Palacio de Nariño entre 2022 y 2026, se instauró la política de Paz Total, fundamentada en la Ley 2272 de 2022, que faculta al Gobierno para sostener diálogos con toda clase de grupo armado ilegal, desde guerrillas hasta bandas urbanas, cerrando el ciclo de estrategias anteriores con un enfoque más amplio.