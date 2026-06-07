Historia y propósito social de la Lotería de Boyacá, resultados recientes y llamado del Papa León XIV en España

La Lotería de Boyacá, una de las más antiguas de Colombia, se destaca por su contribución al desarrollo regional y a la salud pública. Se presentan los ganadores de premios secos del sorteo del 6 de junio de 2026, los requisitos para reclamar los premios y la caducidad establecida por reglamento. Simultáneamente, el Papa León XIV inicia su visita a España con mensajes de reconciliación, apoyo a migrantes y juventud.

La Lotería de Boyacá es una de las loterías más antiguas de Colombia, con una historia marcada por transformaciones y adaptaciones constantes para responder a las necesidades de su región.

Creada como una iniciativa para generar recursos destinados al desarrollo regional y a la salud pública, su propósito inicial era financiar proyectos y obras de interés público en Boyacá. A lo largo de los años, se ha consolidado como un pilar económico y social para el departamento, contribuyendo significativamente a la inversión en infraestructura, educación y servicios médicos. Su modelo de gestión ha sido replicado en otras latitudes, destacándose por su transparencia y compromiso con la comunidad.

El sorteo, que se transmite en vivo a través del Canal Trece y por Facebook Live en Telesantiago, mantiene un vínculo directo con los ciudadanos, quienes follow los resultados con expectativa. La lotería no solo es un juego de azar, sino un instrumento de solidaridad que ha permitido construir hospitales, escuelas y mejorar vías en localidades apartadas. Su impacto se mide no solo en los premios entregados, sino en el bienestar colectivo que promueve.

Los ganadores de los premios secos del sorteo del sábado 6 de junio de 2026 ya han sido anunciados, y los afortunados pueden reclamar sus premios en cualquier agencia distribuidora del país. Para ello, deben presentar el documento de identidad y el billete ganador, sin necesidad de diligencias adicionales. En el caso de los premios promocionales, el pago se realiza directamente al titular.

Es importante recordar que, según el capítulo II, artículo 12 del reglamento, los premios de la Lotería de Boyacá tienen una caducidad de un año a partir de la fecha del sorteo, por lo que los ganadores deben actuar con diligencia. La línea telefónica (608) 7428013, (608) 7428015 ext. 1105 y 1143, o el 018000918706, está disponible para resolver dudas sobre el proceso de reclamación.

Además, las redes sociales en Facebook, X e Instagram ofrecen canales de atención ágiles. Paralelamente, el Papa León XIV inició su visita a España con un mensaje centrado en la reconciliación nacional, el apoyo a migrantes y un llamado especial a los jóvenes. En su primer discurso, el pontífice subrayó la necesidad de construir puentes de diálogo en una sociedad dividida, y elogió la labor de quienes acogen a personas en situación de movilidad humana.

Su itinerario incluye encuentros con autoridades, visitas a centros de ayuda y una misa multitudinaria en la capital. Este viaje, que tiene un fuerte componente pastoral, también busca revitalizar la fe en un contexto de secularización creciente. Aunque el tema religioso parece alejado de la cotidianidad de la lotería, ambos comparten un hilo conductor: la esperanza y la contribución al bien común. Mientras la Lotería de Boyacá financia obras materiales, el Papa inspira acciones espirituales y sociales.

En conjunto, estas noticias reflejan distintos espacios donde la sociedad colombiana y global Busca progresar, ya sea a través de mecanismos económicos locales o de llamados éticos a nivel internacional





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