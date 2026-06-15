La Casa Natal de Custodio García Rovira, situada en la carrera 9 con calle 35 esquina, es un símbolo histórico y cultural de Bucaramanga. La situación crítica que enfrenta este inmueble ha sido denunciada por historiadores y defensores del patrimonio, quienes esperan que las autoridades tomen medidas para proteger y restaurar este símbolo de la Independencia de Colombia.

Historiadores y defensores del patrimonio esperan que las decisiones judiciales y los compromisos adquiridos por las autoridades dejen de ser 'letra muerta' y se conviertan finalmente en acciones concretas para rescatar uno de los bienes culturales más importantes de Bucaramanga .

Hay una gran preocupación ciudadana por el futuro que podría tener la Casa Natal de Custodio García Rovira, situada en la carrera 9 con calle 35 esquina. Es crítica la situación que enfrenta la histórica Casa Natal de Custodio García Rovira, según denuncian los defensores del patrimonio cultural de Santander.

Esta vez, la voz de alerta proviene de Arnulfo Basto Álvarez, abogado especialista y uno de los principales impulsores de las acciones judiciales orientadas a proteger este emblemático inmueble, declarado Bien de Interés Cultural de la Nación. Según Basto Álvarez, 'el deterioro progresivo de la edificación no obedece únicamente al paso del tiempo'. A su juicio, detrás de la situación existe 'un entramado de intereses, una profunda indiferencia institucional y un marcado irrespeto por la memoria histórica de Bucaramanga'.

'Lo que ocurre con la Casa de Custodio García Rovira sorprende ante la mirada estupefacta de los bumangueses. No estamos hablando de cualquier inmueble, sino del único espacio físico que materializa la existencia real de uno de los próceres más importantes de la Independencia de Colombia', sostuvo el jurista





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