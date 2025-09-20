Historias de amor y amistad: vínculos que perduran en el tiempo

El HERALDO presenta relatos conmovedores de parejas y amistades que han resistido el paso de los años, demostrando que el amor y la amistad son fuerzas poderosas que se reinventan y fortalecen con el tiempo. Descubre cómo la fe, la complicidad, la risa y el apoyo mutuo son los cimientos de relaciones duraderas.

El amor y la amistad son fuerzas extraordinarias, capaces de trascender el tiempo y la distancia, reinventándose en cada etapa de la vida. Estos lazos, que se celebran a diario, merecen un reconocimiento especial. El HERALDO presenta seis relatos, tres de parejas y tres de amistad, que ilustran cómo la fe, la complicidad, la confianza y las risas son los pilares de relaciones sólidas.

En el ámbito del amor, la música acompaña la historia de Rafa Pérez y Milagros Villamil, quienes han convertido su unión en un proyecto de vida; la fe guía a Mayra Arroyo y Jesús David Suárez, que se conocieron en la iglesia y esperan su primer hijo; y la complicidad ha sostenido el matrimonio de casi cuatro décadas de Aixa Amesquita y César Mendoza, un amor forjado desde la adolescencia. En el terreno de la amistad, la dupla creativa de Pedro Palacio y Alberto Castillo, ‘El Gatales’, transformó una coincidencia en una hermandad que hoy hace reír a miles en las redes sociales; la conexión universitaria de Liliana Montoya y Faviana Patiño trascendió a la siguiente generación, con sus hijas siguiendo sus pasos; y el “combo inseparable” de Consuelo Clavijo demuestra que la risa y la presencia son el mejor vehículo para más de veinte años de unión. El reconocido cantante vallenato Rafa Pérez y su esposa Milagros Villamil constituyen una de las parejas más estables en el panorama musical del país. Su historia de amor, construida durante una década, surgió de manera inesperada. “Desde el primer instante hubo algo especial, como si nos conociéramos de siempre”, relató el artista. A los dos meses de conocerse, ya compartían un hogar, dando inicio a una relación donde el amor se entrelazó con la música y los negocios. Rafa lo describe así: “Ella es el cerebro y yo el corazón. Juntos nos volvimos indestructibles”. Milagros, empresaria de formación, se convirtió en mánager de Rafa. “Al principio, chocábamos debido a nuestros diferentes mundos, pero con el tiempo aprendimos a equilibrar lo laboral y lo personal”. Rafa destaca cómo Milagros lo pulió, considerando que, al conocerse, él formaba parte del grupo Kvrass. “Yo tenía la voz, el talento, pero me faltaba enfoque, disciplina, estrategia. Milagros me enseñó a ver la música como una empresa, sin perder la esencia del arte y comencé con esos clásicos como ‘Mi novia mujer’ que tanto le gustan al público”. Diez años de convivencia, giras, desafíos y proyectos les han enseñado que el amor no se sustenta solo con promesas. “Tenemos un ritual que nunca descuidamos: todas las noches conversamos sobre lo que nos gustó y lo que no del día. Eso nos mantiene claros, evita heridas y fortalece la relación”, explica Milagros. Esa costumbre se convirtió en la brújula de su relación. “No somos una pareja de redes sociales, somos de la vida real. Tenemos desacuerdos, pero lo más importante es que no nos guardamos nada”, enfatiza Rafa. En 2021, Rafa lanzó la canción “Ella es la que manda”. Muchos interpretaron esto como una confesión literal, un homenaje a su esposa. “No es que me mande, es que somos un equipo. A veces ella tiene la razón, otras veces yo. Lo nuestro es respeto, no imposición”. Milagros, entre risas, agregó: “Si la gente supiera que esa canción fue más un juego que una declaración. Pero lo cierto es que sí refleja cómo Rafa me valora: como alguien que suma, que impulsa, que ayuda a que todo tenga sentido”. En este viaje, han aprendido que el amor se alimenta de detalles y decisiones, que la música, más allá de ser un trabajo, es donde ambos ponen el alma, y que la complicidad es su mayor logro. “Diez años después siento que fue ayer cuando nos conocimos. Milagros es mi compañera, mi consejera, mi amor, mi todo. Con ella soy más fuerte”. El amor de Aixa Amesquita Durán y César Mendoza Martínez es de aquellos que se construyen con paciencia, complicidad y fe, y que, con el paso del tiempo, adquiere mayor valor. Aixa, licenciada en Educación Infantil y profesora de preescolar en la Escuela Distrital San Salvador, y César, abogado y coordinador de facturación de Gases del Caribe, han compartido 38 años de una relación que comenzó en las aulas de un colegio y que hoy es un ejemplo para muchos. César llegó desde Bogotá para cursar séptimo grado. En aquel entonces, Aixa y él eran solo compañeros de clase, hasta que en décimo, las miradas se cruzaron de otra manera y nació el noviazgo. Seis años después, un primero de diciembre, César pronunció la frase que marcó sus vidas: “vamos a casarnos”. En tan solo 17 días organizaron una boda civil sencilla, y diez años después, reafirmaron ese “sí” con un matrimonio religioso. Este diciembre, celebrarán 32 años de casados, fruto de una unión de la que han nacido tres hijos que son su mayor orgullo





