Historias de emprendimiento, superación y autodescubrimiento en episodios de podcast

Fragmentos de varios episodios de un podcast que presentan narrativas personales de empresarios y líderes latinoamericanos, abordando temas como la humildad ante el fracaso, la transformación de los obstáculos en oportunidades y el proceso de desaprender para crecer.

A los 25 años, Alejandro Casas decidió dejar su puesto como director de tecnología, convencido de que poseía todo el conocimiento necesario para emprender. Sin embargo, esa primera semana lo encontró paralizado, dándose cuenta de que en realidad no sabía nada.

Exploró once ideas distintas, recibió múltiples negativas de inversores y vivió un accidente grave que lo obligó a replantearse por completo su enfoque. Hoy es el CEO de Simetrik, una compañía con presencia en veintiocho países que gestiona más de ochenta mil millones de dólares anuales para clientes destacados como Mercado Libre, NuBank y Rappi.

En este episodio se abordan cuestiones fundamentales: por qué las ideas en sí mismas no tienen valor y qué es lo que realmente lo tiene; cómo convertir los rechazos en una fuente de motivación; qué aspectos deben mejorar los latinoamericanos para crear empresas de alcance global; y por qué en la era de la inteligencia artificial es necesario pensar en proyectos más ambiciosos. Alejandro confesó: Creía que sabía todo sobre emprender. La realidad me enseñó humildad. Cambia cómo ves.

Todo lo demás sigue. Episodio 356 con Roberto Junguito Pombo, empresario que presidió durante siete años la Organización Corona, tras haber liderado también Cerrejón, Copa Airlines Colombia y haber formado parte de Avianca, Valores Bavaria y McKinsey. Este capítulo no se centra en su currículum, sino en la historia del joven bogotano que lo tenía todo hasta que el servicio militar le reveló que su normalidad era un privilegio accesible a unos pocos.

Habla del hijo de un ministro prominente que optó por construir su camino lejos del sector público, del ejecutivo que fracasó en tres ocasiones como empresario antes de comprender que su verdadera contribución no era iniciar desde cero, sino transformar lo ya existente. También del hombre que perdió a su padre en medio de la pandemia mientras dirigía una de las compañías más importantes del país, y del que está surgiendo ahora: aquel que, después de haber acumulado todas las respuestas, está aprendiendo a desaprenderlas.

Una conversación que explora la claridad mental como una disciplina que se cultiva, el desapego como una evolución natural del éxito, y el momento vital en que lo que te ha traído hasta aquí ya no será lo que te impulse hacia donde deseas llegar. Episodio #355. Andrés Gallo Posada cuenta con catorce años de experiencia en planificación financiera, a la que considera no solo una profesión, sino una filosofía de vida basada en estructurar, anticipar y organizar.

Su frase célebre resume su visión: la disciplina es un acto de amor. Durante años fue el pilar de su familia: el que escucha, aconseja, resuelve y sostiene a todos, rara vez permitiendo que lo sostengan a él. Entonces la vida le golpeó con algo que ningún plan contempla: en agosto de 2021 falleció su padre de manera repentina, y catorce meses después perdió a su madre tras un proceso lento y doloroso. Dos golpes casi consecutivos.

Aunque por dentro se sentía quebrado, continuó desempeñando todos sus roles, sosteniendo a la familia sin mostrar debilidad. Pero esta conversación no trata sobre planificación financiera, sino sobre lo que ocurre cuando el hombre que lo estructura todo se enfrenta a lo que no se puede medir ni controlar.

Examina el costo invisible de ser siempre el fuerte, una promesa hecha en una habitación de hospital, y algo que Andrés aprendió a la fuerza: mostrarse vulnerable no lo hace menos fuerte, y permitirse recibir apoyo también es un acto de valentía. Cambia cómo ves. Todo lo demás sigue. Instagram: @pablo.jacobsen A Catalina Aldana Duque su madre la llamaba brujita.

Desde muy pequeña percibía cosas que no podía explicar: el estado emocional de las personas, hacia dónde debía dirigirse alguien, eventos futuros. Es vegetariana desde los siete u ocho años, por decisión propia. A los quince, en Quito, tuvo una experiencia visual relacionada con la Virgen.

Sin embargo, la vida la encaminó por otro sendero. Se graduó como abogada y durante diez años ejerció en la Contraloría General, la Veeduría Distrital, la Presidencia de la República y RCN Radio. Trabajó bajo dos gobiernos de signo opuesto; algunos la consideraron de derecha, otros de izquierda. Ella solo aspiraba a desempeñar su labor con excelencia.

Episodio 353. Eugenia Méndez Gadsden es capitana de Oceanida y la primera latinoamericana en cruzar el Atlántico a remo en un equipo femenino. Pero el océano del que se habla aquí no es ese, sino el año y medio en que el mundo le dijo que no, el instante en que creyó que el error era ella, y los océanos invisibles que todos携带amos pendientes. Cambia cómo ves.

Todo lo demás sigue. Episodio 352 de Máximo Desempeño con Milena Morales, mentora en comunicación y coach de vida. Regresa a Máximo Desempeño la mujer que en su primera aparición nos retó con la conversación interna que casi nadie tiene, pero esta vez el foco no es la comunicación.

Hablamos de todo lo que Milena siente al dejar de ser la mentora para volver a ser una mujer que ama a los animales hasta conmocionarse, que fantasea con canciones, que su mejor amiga describe como muy caprichosa, y que atravesó un período de apatía que pocos conocen. En esta segunda entrega exploramos la otra cara de la comunicación: lo que no se verbaliza.

Las pérdidas más viscerales -incluida la que más le ha dolido y que no fue humana-, la versión apagada de sí misma, las inconsistencias entre lo que enseña y lo que vive, y la vida que está construyendo hoy, que cada día se asemeja más a su verdadero ser





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