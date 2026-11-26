La gobernadora Kathy Hochul declaró el estado de emergencia en Nueva York debido a fuertes vientos. El Desfile de Acción de Gracias de Macy's, su edición número 100, se reprograma para el sábado 28 de noviembre para garantizar la seguridad.

La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, declaró oficialmente el estado de emergencia este miércoles debido a la inminente llegada de una fuerte tormenta que afecta la región. Esta decisión administrativa se toma ante la llegada de vientos intensos que provocan alteraciones significativas en la movilidad urbana y ponen en riesgo a los ciudadanos.

Postergación histórica del Desfile de Acción de Gracias

Como consecuencia directa de esta medida de seguridad, se reprogramó por primera vez en la historia el icónico Desfile de Acción de Gracias de Macy's. Este evento, considerado uno de los más populares de Estados Unidos, estaba programado originalmente para realizarse el jueves 26 de noviembre como parte de las celebraciones anuales de la festividad.

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La cadena de grandes almacenes estadounidense anunció que la centésima edición del desfile, conocido mundialmente por sus globos gigantes de personajes de películas animadas y bandas musicales, se celebrará ahora el sábado 28 de noviembre a las 8:30 de la mañana, hora local. Esta modificación busca asegurar la integridad de los participantes y espectadores frente a las condiciones climáticas adversas previstas.

Justificación oficial y posición de Macy's

Macy's, que organiza este desfile desde 1924 con el propósito de celebrar la temporada navideña y atraer clientes, emitió un comunicado oficial destacando que la seguridad es la máxima prioridad. La cadena explicó que tras consultar detenidamente con las autoridades de la ciudad y las agencias colaboradoras, la decisión de posponer la celebración era necesaria debido a las previsiones de mal tiempo.

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Will Coss, productor ejecutivo y vicepresidente de Macy's Branded Entertainment, reiteró esta postura durante una conferencia de prensa. Coss señaló que celebrar la centésima marcha es un hito basado en la creatividad y la tradición, pero lamentó profundamente el aplazamiento, afirmando que la seguridad de los presentes es y siempre será el factor determinante para la organización del evento.

Impacto climático y advertencias a la población

Las autoridades municipales han advertido que se esperan lluvias generalizadas y persistentes que comenzarán a partir del mediodía del jueves. Además de las precipitaciones, los vientos podrían alcanzar ráfagas cercanas a los 80 km/h, lo que aumenta el riesgo de daños en las redes eléctricas y la caída de árboles en las vías públicas.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan encarecidamente a los residentes evitar salir de sus hogares, salvo que sea estrictamente necesario, hasta que disminuya la intensidad de los fenómenos meteorológicos con el paso de las horas. La reprogramación del evento también impacta en la logística de millones de espectadores que planeaban asistir a la tradicional aparición de Papá Noel y las presentaciones artísticas programadas para la jornada del jueves.