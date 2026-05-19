Holiday Inn Bucaramanga Recognized as 2022 Spirit of True Hospitality Award Winner

The Spirit of True Hospitality award, presented by IHG Hotels & Resorts, honors Holiday Inn Bucaramanga as a national leader in hotel service. A sustained appreciation for talent, operational efficiency, and meticulous attention to detail, across numerous hotel departments, have contributed to the exceptional guest experience. The hotel's leadership team, which includes chefs, food and beverage managers, HR managers, general manager, and receptionists, among others, were also acknowledged for their contributions.

El premio Spirit of True Hospitality, otorgado por IHG Hotels & Resorts, vuelve a reconocer al Holiday Inn Bucaramanga como referente de servicio en Colombia.

Detrás de esta distinción internacional hay un trabajo sostenido de talento humano, coordinación operativa y atención al detalle en diversas áreas del hotel que, en conjunto, contribuyen a la experiencia de cada huésped. Alba Blanco Gómez, jefe de Alimentos y Bebidas; Catherin Gonzales Mora, jefe de Gestión Humana; Elkin Patiño Bueno, jefe de Recepción; Erika Varón Cruz, contralora; Jhovana Lozano Galeno, gerente general; Joan Kalmar Cardozo, chef ejecutivo; Liliana Blandón López, jefe de Ama de Llaves; y Nelson Lizarazo Reyes, jefe de Mantenimiento y Logística, son algunos de los profesionales reconocidos por su desempeño en el hotel.

Durante cuatro años consecutivos, el Holiday Inn Bucaramanga ha obtenido este reconocimiento entregado por IHG Hotels & Resorts, una distinción que evalúa indicadores relacionados con satisfacción del huésped, calidad del servicio y consistencia operativa. Entre los aspectos más destacados de la estancia, por quienes se hospedan en el lugar, figuran la ubicación estratégica, la amabilidad del personal y la comodidad de las habitaciones, complementadas por las panorámicas de Bucaramanga que ofrece la propiedad.

Este premio es un reconocimiento para el destino, según ha declarado Jhovana Lozano, gerente del hotel. Para la gerencia, este resultado responde a una estrategia basada en la comunicación constante con los equipos de trabajo, el seguimiento de metas, la formación continua y un modelo de liderazgo enfocado en el ejemplo





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