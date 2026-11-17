La Fiscalía General imputa a Hollman Morris por acto sexual violento agravado. Conoce los detalles del caso, la denuncia de María Antonia García y las penas posibles bajo la ley colombiana.

El expresentador de televisión y exgerente de RTVC, Hollman Morris, inició una nueva fase judicial el 17 de noviembre tras recibir la imputación formal de la Fiscalía General de la Nación. El ente investigador le imputó el delito de acto sexual violento en circunstancia de agravación punitiva, derivado de la denuncia presentada por la periodista María Antonia García de la Torre. Este avance procesal marca un hito crucial en un conflicto legal que se remonta a hechos ocurridos hace más de una década en territorio español.

Imputación formal y marco penal aplicable

La Fiscalía estableció que la imputación corresponde al delito de acto sexual violento, una figura tipificada en el artículo 206 del Código Penal colombiano. Esta norma establece que quien realice un acto sexual diferente al acceso carnal mediante violencia puede enfrentar una pena de prisión entre 8 y 16 años. En el caso específico de Morris, el Ministerio Público no se limitó a la modalidad básica del delito, sino que decidió imputarlo en su variante agravada.

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La aplicación de la circunstancia de agravación punitiva introduce una variable significativa en la posible sanción. Según el artículo 211 del Código Penal, las sanciones por delitos sexuales deben incrementarse de una tercera parte a la mitad cuando concurren ciertas condiciones agravantes. Al aplicar este incremento al rango base de 8 a 16 años, el marco penal teórico se sitúa aproximadamente entre 10 años y 8 meses y los 24 años de prisión.

La denuncia original en Madrid y el contexto

Los hechos investigados supuestamente ocurrieron en diciembre de 2011 en Madrid, España, durante un encuentro personal entre Morris y García de la Torre. La periodista ha sostenido públicamente que fue sujeta, tocada y besada sin su consentimiento en esa ocasión. García de la Torre estaba trabajando en España y buscaba entrevistar a Morris para un proyecto documental titulado Impunidad cuando supuestamente se produjo el incidente.

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La denuncia fue hecha pública en 2019 y posteriormente radicada ante la Fiscalía, lo que originó una investigación preliminar. Sin embargo, el proceso experimentó un revés significativo en octubre de 2022, cuando la Fiscalía archivó el caso. En aquel momento, el ente investigador consideró que los hechos podían corresponder a otra conducta penal y que la acción penal estaba extinguida por el paso del tiempo.

Reapertura del caso y posición de la defensa

La situación legal dio un giro radical en abril de 2026, cuando una fiscal delegada ante la Corte Suprema ordenó la reapertura de las indagatorias. Esta decisión permitió continuar el proceso bajo la posible configuración del delito de acto sexual violento, descartando la extinción de la acción penal que había impedido avanzar previamente. Este mecanismo legal fue el que finalmente derivó en la imputación formal que enfrenta Morris actualmente.

Durante la audiencia judicial, Hollman Morris se negó a aceptar los cargos formulados por el Ministerio Público. Él ha mantenido una versión diferente a lo largo de los años, afirmando en declaraciones previas que el beso fue consentido y negando haber cometido cualquier agresión sexual. Su rechazo a los cargos confirma que la presunción de inocencia se mantiene vigente, dado que no existe aún una sentencia condenatoria.

Definición de las penas y próximos pasos

La imputación no equivale a una declaración de culpabilidad, sino que abre la etapa de acusación y juicio. Para determinar si Morris enfrentará la pena máxima de 24 años, la Fiscalía debe acreditar cuáles de las causales de agravación del artículo 211 aplican al caso. Entre las circunstancias que permiten el incremento de la sanción se encuentran la posición de autoridad o confianza sobre la víctima, así como situaciones de vulnerabilidad.

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La pena concreta solo podrá determinarse tras un eventual juicio y una sentencia condenatoria. Los jueces evaluarán las circunstancias agravantes reconocidas, posibles atenuantes, acuerdos procesales y las reglas de individualización de la pena. El proceso judicial continuará por las etapas correspondientes si la Fiscalía decide avanzar con la acusación formal basada en la evidencia recopilada hasta ahora.