Homage and remembrance for deceased vallenato maestro Rafael Escalona Martínez on 17th anniversary of his death

Homenaje y recordatorio al fallecido maestro de vallenato Rafael Escalona Martínez bajo un palo de mango del cementerio, Jardínes de Ecce Homo.

Bajo de un palo de mango del cementerio Jardínes de Ecce Homo, de Valledupar, donde descansan los restos mortales del maestro Rafael Escalona Martínez , le fue realizado un homenaje y recordatorio en la conmemoración de los 17 años de su partida física.

En este lugar se reunieron sus hijos y nietos, acompañados de diferentes personalidades del folclor vallenato, como el compositor y acordeonero Beto Murgas, el Rey Vallenato 2013, Wilber Mendoza Zuleta, la actual Reina Mayor del acordeón, Sara Valentina Renhals, recordando las grandes composiciones de este juglar que llevó el vallenato a grandes esferas dentro y fuera del país, siendo además uno de los fundadores del Festival de la Leyenda Vallenata junto con ‘La Cacica’, Consuelo Araujonoguera, también en la eternidad.

Efraín Quintero, vicepresidente de la Fundación del Festival de la Leyenda Vallenata, contó que Rafael Escalona, por su obra es un hombre inmortal, ‘hoy lo recordamos y lo llevamos en nuestras almas, quiero decirle a todos que la obra del maestro Escalona es inconmensurable, desde los primeros versos que le hizo a Cayetano que transcendieron y siguen vigentes’. Durante el acto fueron interpretadas canciones como ‘El Testamento’, ‘La Vieja Sara’, y otras que siguen en el repertorio de grandes parrandas vallenatas.

Taryn Escalona, hija de este maestro, dijo que sí es cierto da nostalgia una fecha como el 13 de mayo, también es una alegría haber contado con un papá tan grande, que puso la bandera del vallenato en el pico más alto del mundo. Convirtió las personas cotidianos en grandes a través de la poesía y el canto, dijo Taryn, quien reveló que este 26 de mayo se cumple el natalicio de Rafael Escalona, por lo que el Ministerio de Cultura, en el Teatro Colón de Bogotá, realizará un conversatorio, además de las actividades que realizará la familia en Valledupar para exaltar una vez más su grandeza





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