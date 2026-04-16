Hombre asegurado en centro carcelario por abuso sexual agravado contra menor en Atlántico

Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para un hombre acusado de acto sexual abusivo y acceso carnal violento contra una menor de 14 años, en hechos ocurridos entre 2015 y 2021 en Soledad, Atlántico. El capturado, quien habría abusado de su familiar de 11 años, deberá permanecer detenido mientras avanza el proceso.

La Fiscalía Seccional Atlántico ha dado a conocer este jueves 16 de abril una importante decisión judicial que involucra a un individuo señalado por graves delitos contra una menor de edad . Un juez de control de garantías ha dictaminado una medida de aseguramiento , la cual deberá ser cumplida por el procesado en un centro carcelario.

Los cargos que pesan sobre él son los de acto sexual abusivo con menor de 14 años y acceso carnal violento, ambos agravados por las circunstancias específicas de los hechos. El ente investigador ha detallado que las presuntas acciones delictivas se habrían desarrollado durante un prolongado período, abarcando desde el año 2015 hasta el 2021. Durante este lapso, el implicado habría ejercido su abuso sobre una niña que residía en el barrio Sinaí, ubicado en el municipio de Soledad, departamento del Atlántico. Las investigaciones apuntan a que el sujeto habría explotado un vínculo de cercanía familiar con la víctima, quien para la época de los hechos contaba con tan solo 11 años de edad. Esta posición de confianza familiar le habría permitido, según las acusaciones, perpetrar actos sexuales y acceder carnalmente a la menor, aprovechando su indefensión y la relación de parentesco. La captura del presunto agresor tuvo lugar el pasado 4 de febrero del presente año. Los operativos de aprehensión se llevaron a cabo en el barrio la Ciudadela 20 de Julio, en la capital del Atlántico, Barranquilla. La detención fue ejecutada por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, en colaboración con unidades de la Policía Nacional, quienes actuaron en cumplimiento de una orden judicial previamente emitida. Tras la realización de las audiencias preliminares correspondientes, en las que se evaluaron las pruebas presentadas por la Fiscalía y se garantizó el derecho a la defensa del procesado, el juez de control de garantías tomó la decisión de imponer la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Esta medida busca, entre otros fines, garantizar la protección de la sociedad, evitar la fuga del procesado y asegurar la continuidad del proceso judicial en su contra. La Fiscalía continúa con las investigaciones para recopilar todas las pruebas necesarias y llevar a juicio al individuo, buscando que se haga justicia para la víctima. La gravedad de los delitos y el margen de tiempo en el que supuestamente ocurrieron subrayan la importancia de esta acción judicial para la protección de los menores y la lucha contra la impunidad en casos de abuso infantil





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