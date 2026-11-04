Hombre atacó con ácido a su pareja en un taxi en Medellín y fue enviado a la cárcel

Un conductor de taxi atacó con ácido a su pareja en el barrio Aranjuez de Medellín, causándole quemaduras graves. El agresor fue cobijado con medida de aseguramiento mientras avanza el proceso judicial.

Un hombre que trabajaba como conductor de taxi y que durante años maltrató física y psicológicamente a su pareja terminó atentando contra ella con ácido en Medellín.

El caso dejó a la víctima con quemaduras graves y ahora el agresor fue cobijado con medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra. Los hechos ocurrieron el pasado miércoles 28 de octubre. Ese día el indiciado se movilizaba con su pareja sentimental, una mujer de 24 años, a bordo del vehículo en el que trabajaba.

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Conductor detiene taxi y arroja sustancia química

Según la versión recogida por la Fiscalía, cuando el taxi transitaba por el barrio Aranjuez, en la comuna nororiental de la ciudad, el conductor detuvo el automotor argumentando que estaba varado. Luego se dirigió al baúl, sacó una sustancia química y la arrojó sobre la mujer. Ella sintió de inmediato un ardor intenso en el cuerpo y tuvo la sensación de haber quedado ciega por unos instantes.

Entre el dolor y el pánico, le pidió que la llevara de urgencia a un centro de atención médica. En ese momento el hombre le propuso una condición: que dijera que la sustancia se la había lanzado un habitante de calle. La mujer accedió a esa petición, pero finalmente el propio agresor terminó aceptando que había sido él quien cometió el acto criminal.

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De acuerdo con el dictamen de Medicina Legal, la víctima sufrió quemaduras de segundo grado en el cincuenta por ciento de su cuerpo, incluidas la cara y el tórax. Estas lesiones pusieron en riesgo su vida y comprometieron su visión. La paciente tuvo que ser internada en una Unidad de Cuidados Intensivos y recibir soporte mediante intubación.

Historial de violencia culminó en agresión con ácido

El expediente también señala que el ataque habría sido el punto final de un largo historial de agresiones psicológicas y físicas que venían ocurriendo desde hacía varios años y que habían llevado a la ruptura de la relación afectiva. Sin embargo, el pasado miércoles el hombre logró convencerla de encontrarse con él, supuestamente para hablar sobre los hijos menores de edad que tienen en común. Ese encuentro terminó en el ataque con ácido.

La captura se produjo después de que el agresor también fuera atendido en un centro asistencial, pues sufrió quemaduras que, según las primeras hipótesis, se habrían producido al manipular el elemento con el que cometió la agresión. Una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata de Medellín imputó al hombre el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa. El procesado no aceptó el cargo.

Mientras se define su responsabilidad penal, deberá permanecer en un centro carcelario, decisión que fue avalada por un juez como medida cautelar. Las autoridades siguen recopilando pruebas y testimonios para sustentar la acusación. Este caso se suma a una preocupante cifra de violencia con sustancias corrosivas en la región. En los últimos seis años se han presentado 111 casos de ataques con ácido en Antioquia, de los cuales 32 ocurrieron en Medellín.

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Antioquia registra aumento de ataques con sustancias corrosivas

En el ámbito nacional se registraron 1.307 ataques con estas sustancias. Antioquia concentra el 8,5 por ciento de los casos y se ubica como el tercer departamento con más hechos de este tipo, superado únicamente por Bolívar, con 307 casos, y Bogotá, con 198.

Expertos y organizaciones de defensa de las mujeres insisten en la necesidad de fortalecer el control sobre la venta de químicos peligrosos, así como en activar rutas de protección para las víctimas de violencia de pareja antes de que las agresiones escalen a niveles tan graves.