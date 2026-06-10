Hombre condenado a 30 años por abusar sexualmente de sus tres hijos en Valledupar y Bogotá

Un juez de Valledupar sentenció a 30 años de prisión a un hombre que agredió sexualmente a sus tres hijos menores de edad, entre diciembre de 2012 y febrero de 2013, en Valledupar y Bogotá. La Fiscalía demostró su responsabilidad en el delito de acceso carnal abusivo agravado. El agresor amenazó a las víctimas para que no contaran lo sucedido.

La Fiscalía General de la Nación, a través de pruebas contundentes, logró que un juez de conocimiento de Valledupar (Cesar) condenara a 30 años de prisión a un hombre que agredió sexualmente a sus tres hijos menores de edad.

Los hechos ocurrieron entre diciembre de 2012 y febrero de 2013, cuando el sentenciado sometió a múltiples vejámenes sexuales a las víctimas en las ciudades de Valledupar y Bogotá. La investigación reveló que el agresor también amenazó a los menores para que no revelaran lo sucedido, impidiendo que buscaran ayuda o denunciaran el abuso.

Tras meses de investigación, los fiscales del caso lograron recolectar evidencias suficientes que demostraron la responsabilidad del acusado en el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. Los familiares de los niños, al enterarse de los abusos, actuaron con valentía y denunciaron el caso ante las autoridades, lo que permitió iniciar el proceso judicial. Durante el juicio, se expusieron los testimonios de las víctimas y peritajes psicológicos que corroboraron el daño causado por el agresor.

El sentenciado ya se encontraba privado de la libertad por otro proceso relacionado con acceso carnal, por lo que continuará recluido en un centro carcelario cumpliendo esta nueva condena. La decisión judicial representa un importante precedente en la lucha contra los delitos sexuales que afectan a menores en Colombia.

Las autoridades reiteraron su compromiso de perseguir y castigar a quienes atenten contra la integridad de los niños y niñas, así como de brindar apoyo a las víctimas y sus familias para superar estas dolorosas experiencias





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Abuso Sexual Menores Condena Valledupar Fiscalía

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