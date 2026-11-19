Un hombre de 41 años fue procesado por intentar quemar viva a su pareja en Bogotá. La agresión dejó graves quemaduras a la víctima de 48 años en la localidad de Kennedy.

Un hombre de 41 años fue enviado a prisión preventiva tras ser formalmente imputado por la tentativa de feminicidio agravado de su pareja, una mujer de 48 años, en la localidad de Kennedy, en Bogotá. La agresión ocurrió el 4 de noviembre en un establecimiento comercial, donde el agresor encerró a la víctima, le roció una sustancia inflamable y procedió a prenderle fuego.

Detalles de la agresión en Kennedy

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que la mujer sufrió quemaduras de segundo grado en aproximadamente el 45 por ciento de su cuerpo como consecuencia directa del ataque. Por la gravedad extrema de sus lesiones, la víctima permaneció inconsciente durante seis días y fue trasladada y atendida en varios centros hospitalarios de la ciudad capital para recibir tratamiento de urgencia.

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Captura y antecedentes judiciales

Los agentes policiales lograron capturar al hombre en el área de urgencias de un hospital ubicado en la localidad de Usaquén. Según las autoridades, el procesado también presentaba quemaduras en cerca del 6 por ciento de su cuerpo, lesiones que habrían sido ocasionadas durante el transcurso mismo de la agresión contra su pareja.

Falta de garantías para la mujer

Posterior a la detención, un juez de control de garantías imputó los delitos de feminicidio agravado en grado de tentativa y secuestro simple contra el imputado. El juez le impuso de inmediato una medida de aseguramiento en centro carcelario, fundamentando la decisión en la gravedad del hecho y en los antecedentes judiciales del detenido.

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Contexto de violencia en Bogotá

La investigación recopiló testimonios sobre presuntos antecedentes de violencia física, amenazas y comportamientos agresivos durante la relación de la pareja. El procesado registra anotaciones judiciales previas por lesiones personales, violencia intrafamiliar, tráfico de estupefacientes, abuso de confianza, hurto y deserción militar.

Estadísticas y alertas distritales

Los hechos ocurren mientras la ciudad mantiene alertas por violencias contra las mujeres. El más reciente boletín de la Secretaría Distrital de la Mujer, con corte al 30 de septiembre, registró 15 feminicidios en Bogotá durante 2026, frente a 17 en el mismo periodo de 2025. La localidad de Kennedy aparece con un caso tipificado en ese balance oficial.