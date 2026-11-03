Hombre muere en Bello por complicaciones de juguete sexual

Un hombre de 36 años falleció en el Hospital San Vicente Fundación tras siete días de agonía por lesiones rectales. La Fiscalía investiga la causa exacta del deceso ocurrido en Antioquia.

Un hombre de 36 años oriundo de Bogotá falleció a las 4:00 de la mañana del martes en el Hospital San Vicente Fundación, ubicado en el nororiente de Medellín. El deceso se produce tras una semana de agonía y tratamientos médicos intensivos, provocados por graves lesiones en la zona rectal originadas por el uso de un juguete sexual.

Detalles del incidente y traslado hospitalario

La víctima ingresó inicialmente al Hospital Marco Fidel Suárez de Bello, Antioquia, el pasado 27 de octubre con una lesión grave en la región rectal y la unión recto-sigmoidea. Los especialistas de este centro asistencial identificaron que los daños físicos estaban directamente relacionados con el objeto utilizado durante la actividad íntima. Ante la gravedad del cuadro clínico y la necesidad de atención más especializada, los médicos remitieron al paciente al Hospital San Vicente Fundación, considerado un centro de mayor complejidad para su tratamiento.

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A pesar de los esfuerzos médicos por estabilizar su condición, el hombre presentó complicaciones severas desde la noche del lunes. Estas afectaciones sistémicas derivadas de la lesión local llevaron a su fallecimiento en la madrugada del martes, pese a la intervención quirúrgica y médica realizada. La autopsia preliminar realizada por los agentes del CTI de la Fiscalía confirmó la muerte, aunque falta la definición forense final sobre el mecanismo exacto.

Investigación judicial y contexto de los hechos

Los agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizaron la inspección técnica del cuerpo del fallecido en el centro hospitalario donde ocurrió su deceso. Según el informe judicial preliminar, los incidentes ocurrieron cuando el hombre sostenía relaciones sexuales con su compañera sentimental. Durante los juegos sexuales propios de esta relación, se produjo el accidente con el objeto inerte que causó las perforaciones o traumatismos internos.

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La Fiscalía determinó la muerte como probable, pero ha dejado abierta la investigación para establecer si el fallecimiento fue exclusivamente por las lesiones anatómicas causadas por el juguete sexual o si existieron otras circunstancias médicas subyacentes. Los forenses de Medicina Legal tienen asignado definir la causa oficial del deceso mediante exámenes toxicológicos y patológicos detallados. Este proceso es crucial para cerrar el caso legal y determinar responsabilidades penales si las hubiera.

Impacto en salud pública y recomendaciones médicas

Este caso ha generado preocupación entre expertos en salud sexual debido a la naturaleza evitable de las lesiones reportadas. Especialistas han señalado que el uso de elementos sexuales debe realizarse estrictamente bajo precauciones específicas. Se recomienda respetar el diseño original del producto y evitar insertar objetos sin topes de seguridad que impidan el ingreso total hacia zonas internas vulnerables.

Las autoridades sanitarias advierten sobre los riesgos de usar productos no diseñados para la mucosa rectal o sin mecanismos de retención externos. En caso de presentar molestias, dolor agudo o sangrado durante el uso, se debe detener la actividad inmediatamente y buscar atención médica preventiva. La prevención de estas lesiones graves requiere educación sobre el uso seguro de estos artefactos y la elección de materiales biocompatibles.