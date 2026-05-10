Hombre muerto en El Bosque, Barranquilla: Tres hombres en aprehensión

Un hombre murió hoy por la madrugada en el barrio El Bosque de Barranquilla tras recibir disparos en un intento de robo. Tres hombres están detenidos en relación con este hecho.

Un hecho de violencia se registró en la madrugada de este domingo 10 de mayo en el barrio El Bosque, donde un hombre murió tras recibir varios impactos de arma de fuego tras un presunto intento de robo.

La víctima fue fatal identificada por las autoridades como Kevin José Meza Jiménez, de 35 años de edad, quien falleció luego de ser atacado a disparos por un hombre. De acuerdo con la información preliminar, hacia las 12:50 a.m., el hoy occiso corría por la calle 76 con carrera 6E cuando, presuntamente, fue señalado de intentar cometer un hurto contra el hijo del agresor.

En medio de la situación, el señalado victimario, identificado como Miguel Ángel Martínez Mejía, desenfundó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones. Tras lo ocurrido, Martínez Mejía se presentó voluntariamente ante las autoridades y entregó el arma que habría sido utilizada durante el hecho. Durante el procedimiento policial fue incautada una pistola marca Taurus y una vainilla calibre 9 milímetros.

Las autoridades también indicaron que Kevin Meza Jiménez registraba dos anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y traficado de estupefacientes. La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas de este caso y determinar las responsabilidades correspondientes





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