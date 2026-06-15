Hombre muerto y mujer herida en ataque sicarial en Malambo, Atlántico

Un hombre resultó muerto y una mujer herida durante un ataque sicarial en el barrio El Esfuerzo de Malambo, Atlántico. La víctima mortal fue identificada como Anderson Fay Pérez Garizábalo, de 35 años de edad, mientras que la mujer lesionada responde a el hombre de Mabel Andrea Flórez Pedrozo, de 29 años.

Un hombre resultó muerto y una mujer herida durante un ataque sicarial en el barrio El Esfuerzo de Malambo , Atlántico . La víctima mortal fue identificada como Anderson Fay Pérez Garizábalo , de 35 años de edad, mientras que la mujer lesionada responde a el hombre de Mabel Andrea Flórez Pedrozo , de 29 años.

Según las investigaciones preliminares, Anderson Fay Pérez Garizábalo registraba dos anotaciones judiciales, una por concierto para delinquir y el otro por porte y fabricación de armas de juego de uso privativo de las fuerzas armadas. Las autoridades indican que la víctima habría muerto por el conflicto interno que existe entre miembros de la banda criminal 'Los Costeños', ya que Pérez Garizábalo era quien controlaba la extorsión en la jurisdicción del municipio de Malambo.

La mujer que resultó herida fue auxiliada y llevada hasta la Clínica Campbell del municipio de Malambo, donde recibió atención médica. El ataque sicarial ocurrió la tarde del domingo en el barrio El Esfuerzo de Malambo, perteneciente al área metropolitana de Barranquilla.

La información recogida de las por parte de las autoridades con testigos de los hechos, indica que en la tarde de este domingo Anderson Fay Pérez Garizábalo se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas en un local ubicado en la carrera 8 sur con calle 20 del barrio El Esfuerzo del municipio de Malambo. Hasta ese sitio llegó un presunto sicario, quien al verlo desenfundó un arma de fuego y le proporcionó 4 impactos de bala que lo dejaron gravemente.

Fue auxiliado y llevado hasta un centro asistencial de Malambo, donde llegó sin signos vitales. Al parecer, uno de los proyectiles le dio en una de las piernas a Mabel Andrea Flórez Pedrozo, quien fue auxiliada y llevada hasta la Clínica Campbell del municipio de Malambo, donde recibió atención médica. Las autoridades están siguiendo las investigaciones y aún no han establecido una hipótesis definitiva sobre los motivos del ataque sicarial





ElUniversalCtg / 🏆 16. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Malambo Atlántico Ataque Sicarial Anderson Fay Pérez Garizábalo Mabel Andrea Flórez Pedrozo Los Costeños

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Matan a joven de 19 años en la terraza de una vivienda en MalamboLa violencia sigue golpeando al municipio de Malambo luego de que se confirmara el asesinato de un joven de 19 años ocurrido la tarde de este viernes 12 de junio en el barrio Villa Esperanza. La víctima fue identificada como Elkin Manuel Escorcia Vaca, quien trabajaba en una verdulería y residía en el mismo sector donde se produjo el ataque armado.

Read more »

Identifican a hombre asesinado dentro de negocio en el barrio La Milagrosa de MalamboComo Yojal Benjamín Amarís Altamar, de 33 años y quien se desempeñaba como empleado de Supergiros, fue identificado el hombre asesinado la noche de este viernes 12 de junio en un establecimiento comercial situado en la calle 16 con carrera 5A Sur del barrio La Milagrosa de Malambo.

Read more »

Asesinado en Malambo fue capturado como presunto 'Costeño' en 2025 por extorsiónSe informa que el individuo fue capturado en 2025 por el delito de extorsión y que junto a 9 personas más intimidaba a las víctimas disparando contra los locales comerciales que se negaran a pagar.

Read more »

La educación y tecnología fortalecen la resistencia cultural del pueblo Mokaná en MalamboA través de una educación propia, una emisora comunitaria y la recuperación de derechos, el pueblo Mokaná preserva sus tradiciones ancestrales y su identidad en el Atlántico.

Read more »