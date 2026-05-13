Hombre se suicida y familia de mujer y hijo de 11 aos asesinados se enterran con sus cuerpos en casa, en corregimiento de San Antonio, del Valle del Cauca

Familiares, amigos y pobladores acudieron a marchas y manifestaciones públicas, pidiendo ayuda para hallar a Mireyda y Camilo, desaparecidos hace 25 días.

Mireyda Ord'ñez Ortiz, de 35 aos, y su hijo Camilo Alejandro Meneses Ordo'nez, de 11, desaparecieron el pasado 19 de abril en el corregimiento San Antonio Los Caballeros del municipio de Florida, suroriente del Valle del Cauca.

Desde ese días, familiares, amigos y habitantes del corregimiento adelantaron su busqueda y realizaron marchas y otras manifestaciones públicas pidiendo ayuda para encontrar a la mujer y al menor de edad. Veinticinco días despus, la comunidad de Florida encontró los cuerpos de Mireyda y Camilo enterrados en el patio de propia casa. Ellos fueron asesinados y sepultados en esa vivienda de San Antonio de los Caballeros.

HipótesisSegúnn las primeras hipótesis, el crímino podría ser cometido por Marco Antonio Rímarís Alzate, de 26 aos, quien se suicidado la semana pasada en el municipio de Santandereñor de Quilichao, norte del Cauca. Rímarís Alzate era la expareja de la mujer y el padrastro del menor de edad. Las autoridades intentan confirmar si este hombre asesinó a su exesposa y a su hijastro tras la ruptura de la relación





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