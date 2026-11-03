Homenaje a Elkin Serna: Leyenda del paratletismo colombiano retira en 2020

La Federación Colombiana de Paratletismo rindió homenaje a Elkin Serna, ganador de dos medallas paralímpicas, quien se retiró en 2020 tras dificultades económicas y la pandemia.

Elkin Alonso Serna Moreno recibió un reciente homenaje de la Federación Colombiana de Paratletismo durante el primer Clasificatorio a los Juegos Paranacionales 2027. Este reconocimiento llega a uno de los deportistas más emblemáticos de la historia del deporte paralímpico en Colombia, quien ha sido un referente fundamental para las nuevas generaciones.

Trayectoria paralímpica y medallas históricas

El paratleta antioqueño cerró su exitosa carrera competitiva en el año 2020, poniendo fin a casi dos décadas de dedicación exclusiva al deporte de alto rendimiento. Su retirada se produjo en medio de circunstancias excepcionales, donde la pandemia por el COVID-19 y la falta de apoyo económico estatal forzaron su salida de las competencias internacionales.

Also read ¿China tiene un avión espacial capaz de realizar operaciones militares en órbita?

A pesar de haber abandonado las pistas en ese momento crítico, su legado deportivo es indiscutible. Durante su trayectoria, Serna Moreno logró conquistar dos medallas en las justas paralímpicas de Pekín en 2008 y Londres en 2012, abriendo el camino para otros atletas nacionales.

Actualmente radicado en la ciudad de Guarne, el ex deportista disfruta de una vida tranquila junto a su esposa e hijos. Ha dejado atrás la presión de las competencias para enfocarse en actividades sencillas y familiares, como llevar a sus hijos al colegio, acompañarlos en el Día de los Niños o participar en las celebraciones de Halloween pidiendo dulces.

Advertisement

Impacto del reconocimiento federativo

Elkin Serna expresó su profunda gratitud y sorpresa ante el homenaje otorgado por la Federación. Reconoció que, tras su retiro, no había sido invitado a eventos anteriores, lo que le hizo pensar que su contribución había sido olvidada. La invitación reciente significó para él un reconocimiento valioso a su historia y a su papel en el movimiento paralímpico.

El atleta señaló que es un orgullo saber que aún se le tiene presente y que sus logros siguen siendo valorados. Atribuyó su actitud sencilla y tranquila a que el gesto le brindó alegría, confirmando que lo que hizo durante su etapa competitiva sigue siendo reconocido por la comunidad deportiva y el público en general.

Reflexiones sobre Pekín 2008 y crecimiento deportivo

Al ser consultado sobre su mayor recuerdo deportivo, Serna Moreno destacó la medalla de Pekín 2008 como la más significativa. Esta victoria fue histórica, ya que marcó un punto de inflexión en el reconocimiento de los deportistas con discapacidad, quienes anteriormente eran ignorados por la sociedad y las instituciones.

Tras ese triunfo, se convirtió en una figura pública casi estelar, recibiendo frecuentes llamadas para entrevistas y sesiones de fotos. Este reconocimiento no solo benefició su carrera personal, sino que elevó la visibilidad de todo el deporte paralímpico en Colombia, validando el esfuerzo de una comunidad que buscaba legitimidad.

Hoy en día, el panorama del paratletismo en Medellín ha cambiado drásticamente. Donde antes había apenas tres o cuatro atletas representando a Antioquia con recursos propios, ahora existen más de 700 deportistas provenientes de 22 regiones. Serna celebra este crecimiento, notando que pasan de ser una minoría a más de cien competidores activos que generan oportunidades y calidad.

Advertisement

Retiro forzado y vida familiar

La decisión de retirarse en 2020 no fue fácil, ya que Serna aún tenía mucho para ofrecer. Sin embargo, la reducción del apoyo económico tras una lesión, sumada a la necesidad de costear eventos internacionales por su cuenta, lo llevó a buscar alternativas. La negativa de los directivos a respaldarlo durante la difícil etapa de la pandemia aceleró su salida.

Ante la falta de respaldo, el atleta inició trámites para obtener la pensión destinada a medallistas paralímpicos. Una vez en proceso, se vio obligado a presentar su carta de retiro formal. Aunque esto le causó tristeza inicial, comenzó a recibir su salario al mes siguiente, cerrando así su ciclo competitivo.

En la actualidad, su rol principal es el de padre dedicado. Con hijos de 9 y 3 años de mucha energía, su rutina comienza a las 6:00 a.m. con el desayuno y el acompañamiento escolar. Su día incluye paseos en bicicleta o trote, preparación de tareas y la rutina de dejarlos en el colegio, una vida que considera un regalo después de los años de competencia.

Respecto a la práctica deportiva actual, Serna afirma que participa muy poco. Si bien asiste a carreras si le invitan la entrada, rechaza pagar por competir en eventos recreativos. Considera injusto que atletas reconocidos como él deban gastar dinero para correr, dada su trayectoria y los estándares del running actual como negocio.