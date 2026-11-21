El periodista deportivo Fabio Poveda Márquez recibe un busto en el Monumento a los Campeones de Barranquilla. Christian Daes y Yino Márquez destacan su legado cultural.

La ciudad de Barranquilla honra la memoria del reconocido periodista deportivo Fabio Poveda Márquez con la instalación de un busto en el icónico Monumento a los Campeones. Esta iniciativa busca integrar a una de las figuras más admiradas del periodismo colombiano en el paisaje simbólico que identifica a la capital del Atlántico. La obra refleja el profundo vínculo entre el comunicador, el fútbol local y la identidad cultural de la región.

Integración de Fabio Poveda al Monumento a los Campeones

El espacio conocido como la Ventana de Campeones se consolida como un referente histórico donde convergen los relatos del deporte y la pasión juvenil. Christian Daes, quien ocupa el cargo de Director de Operaciones (COO) en la empresa Tecnoglass, junto con la Alcaldía de Barranquilla, participó activamente en la exaltación del legado de Poveda Márquez. Este acto formaliza la presencia del periodista entre los íconos que definen la historia rojiblanca y la ciudad misma.

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La decisión de incluir a Fabio Poveda Márquez en este lugar estratégico responde a la necesidad de narrar historias que conectan a Barranquilla con sus propias raíces. Daes enfatizó que las ciudades requieren de relatos compartidos para fortalecer su tejido social. El Monumento a los Campeones no es solo un sitio turístico, sino un espacio vivo donde la gente reconoce su identidad, al igual que ocurre con el Malecón o la Ventana al Mundo.

Testimonios de Christian Daes y Familia sobre el Legado

Christian Daes recordó con emoción el entierro del periodista, destacando la multitudinaria asistencia y la devoción popular que movió a la masa. Para el ejecutivo de Tecnoglass, Poveda merecía formar parte de esta historia que continúa escribiéndose. Su participación en el evento sirvió para validar la importancia del legado de un hombre que amó profundamente al equipo rojiblanco y cuyo trabajo trasciende las pantallas.

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Por su parte, Ramón Jesurun, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, y Yino Márquez, destacado artista plástico, acompañaron el acto de revelación. Christian Daes también habló de las relaciones personales, mencionando a los hijos de Fabio Poveda, quienes representan el puente entre la figura pública y la dimensión humana. La presencia de la familia fue crucial para garantizar la veracidad de la obra artística y mantener viva la esencia del comunicador.

Proceso Artístico de Yino Márquez en la Escultura

El artista plástico Yino Márquez asumió la responsabilidad de inmortalizar los rasgos de Fabio Poveda Márquez mediante un busto detallado. El proceso creativo, que requirió una dedicación aproximada de dos meses y medio, comenzó con una rigurosa búsqueda de fotografías y material histórico suministrado por la familia del periodista. Esta etapa inicial fue fundamental para capturar la fidelidad de sus facciones antes de pasar a la etapa creativa.

Una vez recopilado el material visual, Márquez procedió con el dibujo y el modelado inicial, una fase que demandó un mes completo. Posteriormente, se dedicaron alrededor de un mes y medio a la fundición y al pulido de los detalles finales. Durante el proceso intermedio, la familia revisó y aprobó el modelado para asegurar que la obra respetara la imagen real del homenajeado. Márquez expresó su satisfacción por formar parte de un espacio que celebra el pasado, presente y futuro de Barranquilla.

Impacto Cultural y Conexión con Nuevas Generaciones

La instalación del busto representa una oportunidad significativa para acercar el nombre de Fabio Poveda Márquez a las nuevas generaciones de junioristas. Muchos jóvenes, que no tuvieron la oportunidad de ver, leer o escuchar sus transmisiones, ahora pueden conocer su figura a través de la historia contada por sus padres y la presencia física en el monumento. Esto permite que su legado no se pierda con el tiempo, sino que se consolide como un pilar educativo y cultural.

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Para los familiares del periodista, ver inmortalizado a su padre en un lugar de tanta trascendencia simboliza una profunda emoción y validación. La obra busca mantener vivo el mismo programa que él fundó, asegurando que su voz y su pasión por la música, manifestada en una extraordinaria colección de discos, sigan inspirando a la comunidad. La placa y el busto en el Monumento a los Campeones reafirman que Fabio Poveda Márquez es una pieza clave en la narrativa deportiva de Colombia.