El 18 de noviembre se realizó un homenaje en Bogotá por Mario Vargas Llosa con Luis Llosa Urquidi y Antonio García Ángel.

El 18 de noviembre se celebró un evento significativo en la capital colombiana dedicado a la trayectoria intelectual del escritor peruano ganador del Nobel de Literatura. La actividad, titulada Homenaje a la obra de Mario Vargas Llosa: cine y literatura, se llevó a cabo en las instalaciones de la Biblioteca Virgilio Barco en Bogotá. Este encuentro reunió a figuras clave de las letras y el séptimo arte para analizar el legado cultural del autor.

Reconstrucción de episodios de vida y obra

El cineasta peruano Luis Llosa Urquidi y el escritor colombiano Antonio García Ángel compartieron testimonios personales sobre su conexión con el Nobel de Literatura. Para Luis Llosa Urquidi, cineasta, productor y guionista, el autor fue una figura paterna y un familiar cercano. Por su parte, Antonio García Ángel, autor de Recursos humanos, lo describió como un maestro que guió sus primeros pasos en la literatura. El encuentro contó con la presencia de Ricardo Ghibellin, embajador de Perú en Colombia, y Santiago Trujillo Escobar, secretario de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá. La conversación fue moderada por el poeta Federico Díaz-Granados, quien facilitó un recorrido por distintas facetas del escritor.

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Adaptación cinematográfica de la obra literaria

Luis Llosa Urquidi, primo del Nobel, detalló los desafíos técnicos de llevar a la pantalla grande la novela que reconstruye la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. El proceso implicó condensar un texto original de aproximadamente 600 páginas en un guion de solo 120 páginas. Esta reducción era necesaria para mantener las tres líneas narrativas principales: la del dictador, la de los conspiradores y la de Urania, personaje considerada el centro emocional de la adaptación. El cineasta explicó que evitó mostrar tortura tras tortura al inicio para preservar el impacto emocional de la escena final de violación.

Experiencias en televisión y conversación con Borges

La relación entre el cineasta y el escritor también abarcó el medio televisivo. Luis Llosa Urquidi dirigió y produjo un programa que recorrió distintos países de América Latina. La producción era mínima, constando únicamente de tres personas: el camarógrafo, Mario Vargas Llosa y él mismo. El programa se emitía semanalmente durante un período de seis meses, logrando una producción rápida. Una de las anécdotas más destacadas fue la conversación que tuvieron con el escritor argentino Jorge Luis Borges, una experiencia que el cineasta calificó como muy aleccionadora.

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Influencia literaria y precisión del lenguaje

Antonio García Ángel relató cómo Vargas Llosa influyó en su formación al leerlo por primera vez a los 16 años. Recibió su acompañamiento durante la escritura de su obra gracias a una beca Rolex. El escritor peruano le envió una carta generosa, indicando que lo seleccionó porque los otros candidatos necesitaban menos ayuda. García Ángel recibió avances del manuscrito y conversó con el autor sobre decisiones narrativas y lenguaje. Considera que estas interacciones muestran la precisión con la que el escritor trabajaba el lenguaje y su capacidad para sugerir sin explicar todo.

Disciplina férrea y legado cultural entregado

El evento puso en relieve la disciplina férrea detrás de la escritura del autor peruano. García Ángel destacó la riqueza del lenguaje utilizado para abordar temas difíciles como el sexo, comparándolo con narrar un alunizaje o un robo. El tratamiento mantiene la capacidad de sugerencia y poesía. Como parte final del homenaje, la Embajada del Perú entregó 33 libros de Vargas Llosa a la biblioteca Virgilio Barco. Esta donación consolida la presencia de su obra en el acervo cultural de la ciudad y refleja el compromiso institucional con su legado literario.