La Feria Internacional del Libro de Barranquilla rinde homenaje a Meira Delmar y Álvaro Cepeda Samudio. Se recuerdan sus enseñanzas gratuitas y su legado humano en el Colegio del Sagrado Corazón.

La tercera Feria Internacional del Libro de Barranquilla, celebrada en el espacio cultural de Bellas Artes, ha dedicado un reconocimiento central a dos pilares fundamentales de las letras nacionales. Este homenaje oficial honra la memoria de Álvaro Cepeda Samudio en el centenario de su nacimiento y a Meira Delmar, identificada como una de las voces poéticas más extraordinarias de Colombia.

Recuerdos de la enseñanza gratuita en Barranquilla

Este tributo literario despierta en Billy Hernández recuerdos específicos de su formación académica bajo la tutela de Olga Chams Eljach, conocida cariñosamente como Meira Delmar. Ella fue la profesora de Español que tuvo durante sus estudios de bachillerato en el Colegio del Sagrado Corazón de Barranquilla, una institución que marcó su juventud con experiencias educativas memorables.

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La relación pedagógica trascendía el modelo tradicional. Meira Delmar vivía en una vivienda ubicada diagonal a la escuela, lo que le permitía realizar un trayento de apenas cuarenta metros hasta el aula. Este cercanía geográfica facilitaba su compromiso, ya que nunca exigió remuneración económica por impartir sus clases a los estudiantes.

En las aulas, su enfoque era radicalmente humanista. No buscaba sancionar con malas calificaciones, sino garantizar el aprendizaje real. Cuando un alumno no dominaba la lección, ella respondía con una dulzura ejemplar, instruyéndolo con la frase: "Mijo, estudia, que dentro de quince minutos te vuelvo a preguntar".

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El conflicto con el rectorado y la graduación

Un incidente durante el último año de estudios definió la postura ética de la poeta frente a la autoridad institucional. Faltaban cuatro meses para la graduación cuando un compañero desapareció y regresó felizmente casado tras una semana de celebraciones nupciales. Esta circunstancia alteró la dinámica escolar esperada.

La dirección del colegio, liderada por el rector, tomó una decisión drástica. Consideró que la institución no era para estudiantes casados y que el caso constituía un mal ejemplo. Como consecuencia, decidió no recibirlo nuevamente y ofreció buscarle cupo en otro establecimiento para completar sus estudios.

La comunidad estudiantil rechazó esta medida. La solidaridad hacia el compañero afectado llevó a la protesta a escalas mayores, donde algunos estudiantes declararon personas no gratas tanto al rector como al capellán. Las tensiones derivaron en una sanción académica que afectó a todo el grupo.

Como resultado de la disputa, la institución privó a los estudiantes de la tradicional ceremonia de graduación. Esta medida de fuerza generó un vacío institucional que requería una solución alternativa para honrar el esfuerzo académico del grupo.

La intervención humanista de Meira Delmar

Frente a la rigidez administrativa, Meira Delmar actuó con una resolución compasiva. Al enterarse de la suspensión de la ceremonia, utilizó su característica ternura para calmar a los jóvenes. Les dijo: "Hijos, tranquilos, tranquilos. Reciban sus diplomas en la secretaría del colegio, me los entregan, y si ustedes quieren, yo misma les organizo una ceremonia para entregárselos".

La poeta cumplió su promesa de manera inmediata. Organizó una ceremonia privada para entregar los diplomas, un acto que quedó grabado para siempre en la memoria de sus antiguos alumnos. Este gesto contrastó la comprensión y solidaridad de la profesora con la respuesta rígida de la autoridad institucional.

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La experiencia demostró que la educación debe fundamentarse en el respeto, la justicia y la dignidad humana. Las normas y la disciplina son necesarias, pero no deben desplazar la sensibilidad ni convertir la autoridad en una forma de castigo colectivo.

Cincuenta años de encuentro en el Hotel El Prado

En 2025, se conmemoraron las bodas de oro como bachilleres. El histórico Hotel El Prado sirvió de escenario para este reencuentro, caracterizado por la amistad, los recuerdos compartidos y la alegría de la reunión. El evento permitió cerrar ciclos pendientes con humor y afecto.

Se invitó a un hermano de la comunidad del Colegio del Sagrado Corazón para compartir la celebración. Durante el evento, revivieron con humor la protesta estudiantil mediante la entrega simbólica de un diploma inspirado en aquellos acontecimientos. Esta acción buscaba la reconciliación con el pasado.

La iniciativa fue una manera divertida de recordar que las experiencias compartidas permanecen más allá del tiempo. Las diferencias y conflictos del pasado se transformaron en motivos de encuentro, validando el legado de respeto generado por Meira Delmar.

La poeta never necesitó imponer su autoridad mediante decretos. Se ganó el respeto de sus alumnos a través de su ejemplo, su generosidad y el amor que brindaba. Su vida se constituyó como un hermoso poema de amor, generosidad y humanidad que trasciende su obra literaria.