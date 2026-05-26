Homenaje militar a Aldaír Bermúdez Rodríguez, fallecido en operaciones contra el ELN en el Catatumbo

El Ejército Nacional rinde tributo al soldado Aldaír Bermúdez Rodríguez, caído en ataque del ELN mientras protegía a la población del Catatumbo; se detalla el homenaje en Cúcuta y el traslado de sus restos a Talaigua Nuevo.

La institución militar ha rendido un solemne homenaje al soldado profesional Aldaír Bermúdez Rodríguez , quien perdió la vida mientras desempeñaba sus funciones en la zona del Catatumbo , una región históricamente marcada por la presencia de grupos armados ilegales.

El cuerpo del militar, con más de tres años de servicio activo en el Ejército Nacional, fue recibido con honores militares en la ciudad de Cúcuta, donde se llevó a cabo una ceremonia que contó con la presencia de autoridades locales, representantes de las Fuerzas Armadas y familiares del fallecido. Según el comunicado oficial, la muerte de Bermúdez Rodríguez se produjo tras un ataque perpetrado por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) mientras participaba en operaciones destinadas a proteger a la población civil y garantizar la seguridad en esa zona estratégica del país.

La institución subrayó que el soldado había demostrado un compromiso y una entrega ejemplares, describiéndolo como un "héroe de la patria" que ofreció su vida con honor, valentía y absoluta dedicación a la defensa de la nación. Asimismo, se destacó la rapidez con la que el Ejército activó un equipo interdisciplinario para brindar apoyo integral a los familiares del militar, ofreciendo acompañamiento psicológico, logístico y jurídico desde el primer momento del lamentable suceso.

Tras el homenaje en Cúcuta, los restos mortales fueron trasladados al municipio de Talaigua Nuevo, localidad natal del soldado, donde sus seres queridos podrán rendirle el último adiós en un funeral que se desarrollará bajo estrictas medidas de seguridad. Las autoridades locales han reiterado su compromiso de seguir trabajando para garantizar la tranquilidad de las comunidades del Catatumbo, mientras se intensifican los esfuerzos de inteligencia y operación contra los grupos armados ilegales.

En este contexto, el Ejército Nacional ha recordado la importancia de la unidad nacional y el sacrificio de los hombres y mujeres que, como Bermúdeo Rodríguez, arriesgan sus vidas para proteger la soberanía y la paz del país. El mensaje institucional concluye con un llamado a la sociedad para que se una en la defensa de los valores democráticos y se mantenga la determinación de vencer a quienes intentan sembrar violencia y desestabilizar la región





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