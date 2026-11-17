El CD Tenerife homenajea a Jesús de Miguel con un gran mural en el estadio Heliodoro. Siguiendo su dorsal 9, el arte urbano marca un punto de encuentro para la afición tras su trágico fallecimiento.

El club de fútbol español CD Tenerife ha materializado un emotivo tributo póstumo a su jugador Jesús de Miguel, quien perdió la vida el 3 de noviembre de 2026 a la edad de 30 años. Este reconocimiento visual se ha plasmado en la fachada exterior del estadio Heliodoro Rodríguez López, con la intención de crear un espacio permanente de memoria para la comunidad deportiva y los aficionados que lo siguieron.

Detalles del mural en el estadio Heliodoro

La pieza artística fue completada el sábado 14 de noviembre y se ubica estratégicamente en la puerta número 9 de la instalación deportiva. Esta ubicación no es aleatoria, ya que el dorsal 9 era el número que vestía Jesús de Miguel durante su etapa en el conjunto blanquiazul. La obra, ejecutada por el artista urbano local Erik Air, retrata el rostro sonriente del delantero utilizando una paleta de colores que incluye tonos blancos, negros y grises, con pequeños acentos azules que representan la identidad cromática del equipo.

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El mural ocupa varios paneles de la estructura exterior y reproduce una imagen del futbolista correspondiente a uno de los momentos más felices de su trayectoria profesional. La decisión de inmortalizarlo en este formato de gran escala busca transformar la entrada del recinto en un punto de encuentro simbólico, permitiendo que quienes acudan a los partidos se topen con la imagen de su compañero antes de ingresar a las gradas.

Iniciativa artística y respuesta del colectivo

Erik Air, conocido por sus trabajos de retratos realistas y gran formato, inició el proyecto pocos días después del fallecimiento del delantero. Su objetivo era crear una intervención que permitiera mantener viva la memoria del deportista a través del arte público. El proceso de ejecución se completó antes de que el equipo regresara a la competición como local, asegurando que la obra estuviera lista para la jornada siguiente.

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La finalización de la pintura generó muestras inmediatas de gratitud y cercanía por parte de la afición. Los seguidores se acercaron al sitio para agradecer el trabajo realizado, reconociendo que el homenaje trasciende la intervención artística convencional. Para muchos seguidores, la pieza se ha convertido en un símbolo central de despedida para una comunidad que aún procesa el duelo por la pérdida de uno de sus protagonistas más queridos.

Regreso a la competencia y actos protocolarios

La inauguración del mural coincidió con la primera jornada del CD Tenerife en su estadio tras la tragedia, un partido disputado el domingo 15 de noviembre contra el AD Ceuta FC. Antes del inicio del encuentro, tanto los jugadores de ambos equipos como el cuerpo arbitral utilizaron camisetas conmemorativas que llevaban impreso el nombre y el dorsal del futbolista fallecido, evidenciando el respeto y la unidad del entorno deportivo.

Durante el transcurso del partido, que culminó con una victoria 2-0 para el local, se llevaron a cabo varios homenajes organizados. En el minuto 9 del encuentro, el juego se detuvo momentáneamente para que todo el estadio aplaudiera en memoria de Jesús de Miguel, haciendo referencia directa a su número dorsal. Esta pausa colectiva permitió a futbolistas y aficionados compartir un momento de silencio y respeto compartido en las gradas.

Impacto emocional y legado deportivo

Además de la pausa en el campo, una enorme pancarta con la imagen del jugador y el mensaje Jesús de Miguel, eterno 9 blanquiazul se desplegó en las tribunas. Este gesto visual complementó los actos en el terreno de juego, donde los jugadores del Tenerife se reunieron para recordar a su compañero mientras la afición los acompañaba con su apoyo desde las gradas. La escena consolidó uno de los momentos más conmovedores de la jornada reciente.

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El muro junto a la puerta número 9 se ha convertido rápidamente en un altar espontáneo donde los seguidores depositan ramos de flores, velas, bufandas y camisetas. La construcción del mural busca formalizar este espacio de duelo, transformando un lugar de paso en un recuerdo permanente. La victoria deportiva frente al Ceuta fue dedicada posteriormente a la memoria del delantero, cerrando un ciclo de respeto y reconocimiento oficial por parte del club y sus seguidores.