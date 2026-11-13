Homicidio de Marlin Sierra en Santa Marta: Sijín investiga asesinato de madre de dos hijos

La Sijín investiga el asesinato de Marlin Sierra Chaparro en Santa Marta. La madre de dos hijos murió tras ser alcanzada por bala al atender la puerta de su casa en los barrios Las Américas y Primero de Mayo.

La ciudad de Santa Marta registra un nuevo episodio de violencia extrema con el asesinato de Marlin Sierra Chaparro, una mujer de 36 años y madre de dos niños. El crimen occurred en la madrugada del viernes, confirmando la identidad de la víctima tras los sucesos de la noche anterior. La agente pública, mercadotecnóloga y community manager que compila esta información destaca la gravedad del acto en la zona.

Detalles del ataque en barrios limítrofes

Marlin Sierra Chaparro fue asesinada a tiros en el sector comprendido entre los barrios Las Américas y Primero de Mayo, específicamente en la calle 34 con carrera 17. Dos hombres que se desplazaban en una motocicleta se aproximaron al inmueble de la víctima. Los sujetos llamaron a la puerta preguntando por otra persona, lo que motivó que Sierra Chaparro saliera a atenderlos sin sospechar del peligro inminente.

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Al momento en que la mujer abrió la entrada, uno de los sicarios desenfundó un arma de fuego y le disparó en repetidas oportunidades. No mediarón palabras entre los agresores y la víctima antes de ejecutar la acción. El agresor volvió a subir inmediatamente a la motocicleta junto a su cómplice, huyendo con rumbo desconocido mientras la mujer permanecía herida en su propia residencia.

Respuesta comunitaria y fallecimiento confirmado

Vecinos y allegados a la víctima presenciaron el ataque y auxiliaron a Marlin Sierra Chaparro de manera inmediata. La trasladaron de urgencia a un centro asistencial de la ciudad, donde ingresó con lesiones graves producto de los impactos de bala. Los médicos de turno realizaron los procedimientos necesarios para intentar salvarle la vida, pero los esfuerzos del personal de salud resultaron inútiles.

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La mujer falleció a causa de la gravedad de sus heridas. Preliminarmente se conoció que otra persona también habría resultado lesionada durante el tiroteo, aunque las autoridades no han revelado detalles sobre su identidad ni su estado actual de salud. El cuerpo de la víctima quedó a disposición de Medicina Legal para los correspondientes estudios forenses.

Misión del Sijín y CTI para esclarecer móviles

Funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) asumieron la investigación del caso para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) se encargó de la inspección técnica del cuerpo y de la recolección de evidencias en la escena del crimen. Las autoridades adelantan labores para determinar si los delincuentes realizaron labores de seguimiento a la víctima previamente.

En declaraciones preliminares, no se han identificado capturas ni se conocen móviles claros del homicidio. No está establecido por quién preguntaban los atacantes, lo que deja abierta la posibilidad de que la mujer no fuera el objetivo original del atentado. El Sijín busca identificar a los dos hombres que huyeron en la motocicleta para esclarecer las razones de este nuevo hecho de violencia.

Impacto en la comunidad y antecedentes laborales

El crimen generó profunda consternación entre los habitantes de los barrios Las Américas y Primero de Mayo, donde Marlin Sierra Chaparro era muy conocida. La víctima trabajaba en un almacén dedicado a la venta de ropa en el centro de Santa Marta y era recordada por la comunidad como una mujer trabajadora y querida por sus vecinos. La orfandad de sus dos hijos es una de las consecuencias directas y dolorosas de este acto.

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La investigación continúa abierta y cualquier información de la comunidad puede ser clave para resolver el caso. Las autoridades no reportan antecedentes de amenazas específicas que hayan permitido establecer las razones del ataque con antelación. La justicia busca proporcionar certeza sobre lo sucedido y llevar a los responsables ante la ley.