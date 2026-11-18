La Policía Nacional detuvo a la mujer conocida como 'La Diabla', acusada del brutal asesinato del creador de contenido Alex Miguel Guzmán Díaz en Cartagena, tras un ataque grabado viral.

La Policía Nacional de Colombia anunció este miércoles 18 de noviembre que ha detenido a la presunta responsable del homicidio del creador de contenido Alex Miguel Guzmán Díaz, un joven de 28 años conocido en las redes sociales como Alex Pérez. Este desarrollo ocurre tras la virulenta difusión de un video que registró el brutal ataque sufrido por el influencer en el barrio Olaya Herrera de Cartagena, donde perdió la vida tras recibir múltiples golpes y heridas de arma blanca.

Detalles del ataque en el barrio Olaya Herrera

Las investigaciones preliminares de las autoridades indican que la agresión letal tuvo lugar en la calle El Tancón, una vía ubicada dentro del sector del barrio Olaya Herrera. Testigos locales confirmaron a los medios de comunicación que el incidente fue captado por una grabación que se disseminó rápidamente por plataformas digitales, exponiendo la violencia del enfrentamiento ante la mirada de transeúntes que intentaron intervenir.

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En las imágenes virales, se puede observar a una mujer vestida de negro atacando repetidamente a Guzmán Díaz, quien intentaba defenderse agarrado del pico de una botella. Durante el altercado, el joven perdió el equilibrio al tropezar con una motocicleta estacionada, un momento crítico que la agresora aprovechó para intensificar la golpiza sin cesar.

Identidad de la sospechosa y motivos del crimen

Las primeras investigaciones y la información que circuló en la esfera digital apuntaron a que una mujer conocida por los alias de Marticela, Maricela o La Diabla era la principal sospechosa de liderar el ataque. Esta información está siendo verificada y procesada por las unidades investigativas de la Policía Nacional para formalizar su detención y establecer los motivos exactos del homicidio.

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Fernán Guzmán, padre de la víctima, reveló detalles cruciales durante una entrevista con el diario El Universal sobre los eventos previos al crimen. Explicó que su hijo acudió al barrio Olaya Herrera invitado por un amigo, un sector al que no tenía contacto familiar previo, ya que su familia reside en otra zona de la ciudad.

Según el testimonio del padre, el objetivo inicial del grupo de agresores, compuesto por unas diez personas entre las cuales había varias mujeres, no era Alex Miguel Guzmán Díaz, sino su acompañante, debido a rencillas del pasado. El influencer intervino para proteger a su amigo, pero terminó siendo el blanco principal del ataque violento.

Secuelas médicas y cronología del fallecimiento

El ataque se produjo cerca de las 10:00 p. m. del pasado domingo 15 de noviembre. Como resultado de la brutalidad del enfrentamiento, Guzmán Díaz sufrió tres heridas graves: dos proyectiles o cortes en el pecho y una tercera lesión en la pierna, propinada específicamente cuando tropezó con la motocicleta durante la caída.

El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario del Caribe, donde el equipo médico intentó estabilizar sus graves heridas. Lamentablemente, los profesionales de la salud confirmaron su fallecimiento en la madrugada del lunes 16 de noviembre, poniendo fin a su vida tras días de lucha.

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Impacto viral y avances en la investigación

Aunque el hecho ocurrió a finales de noviembre, el video del ataque no se hizo viral hasta este martes 17 de noviembre, lo que detonó una ola de indignación pública y presión mediática. El acompañante del influencer también resultó herido durante el incidente, aunque sus lesiones no revistieron gravedad y sobrevivió al ataque.

Las autoridades continúan reuniendo pruebas forenses y analizando la grabación viral para esclarecer los móviles del crimen. La detención de la presunta La Diabla marca un avance significativo, mientras la familia de Alex Miguel Guzmán busca justicia por la trágica pérdida de su hijo y nieto.