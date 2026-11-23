Un hombre de 27 años murió tras una riña en Aranjuez, Medellín. La Policía capturó a Carlos Antonio David Correa por la agresión con arma cortopunzante.

Un hombre de 27 años perdió la vida la madrugada del domingo 22 de noviembre en el sector de Aranjuez, en el nororiente de Medellín. La fatalidad se registró como consecuencia de una agresión con arma cortopunzante durante una riña que enfrentó a dos individuos en la vía pública.

La Policía Nacional de Colombia reportó los hechos a las 3:12 de la madrugada cuando la patrulla 20 detectó por radio el altercado entre dos hombres en la calle 69 con la carrera 45. Los agentes respondieron de manera inmediata a la llamada de emergencia y lograron identificar y capturar al presunto agresor gracias a las señalamientos realizados por los transeúntes testigos del incidente.

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La víctima, identificada oficialmente como Jan Carlos Tirado Vivas, fue trasladada por los uniformados en un vehículo de la corporación hasta la Policlínica de la ciudad. Lamentablemente, el joven no sobrevivió y falleció en el centro asistencial debido a la gravedad extrema de la herida en el tórax izquierdo. Los vecinos del lugar relataron que el conflicto inició en las afueras de una discoteca cercana a la estación del Metroplús.

Detalles de la captura y evidencia hallada

A quien detuvieron los agentes es Carlos Antonio David Correa, un hombre de 36 años que fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que se esclarezcan los delitos de homicidioSimple y porte ilegal de armas. Durante la diligencia, la policía le incautó el arma cortopunzante empleada para agredir a la víctima.

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Un hallazgo importante surgi cuando los médicos que intentaban reanimar a Jan Carlos Tirado Vivas encontraron un arma de fuego oculta en la pretina de su pantalón. Esta pistola, descrita por las autoridades como un revólver de menor letalidad, coincide con los testimonios de los vecinos que indicaron que el agresor disparó al aire antes de caer en una esquina.

Impacto en las cifras de seguridad de Medellín

Este hecho triste lleva el conteo total de homicidios en Medellín a 219 casos durante lo que va corrido del año 2026. Esta cifra representa una reducción significativa en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se registraron 289 asesinatos, lo que implica una disminución aproximada del 24 por ciento en la tasa letal anual.

No obstante, las autoridades advierten sobre un incremento en los casos ocurridos durante el mes de noviembre. En este mes se han registrado 19 homicidios, superando los 15 casos del mismo mes del año anterior. Los datos detallados muestran que los delitos por convivencia, categoría que incluye las riñas callejeras como la ocurrida en Aranjuez, bajaron de 104 a 65 casos.

Nuevas investigaciones y estadísticas criminales

Mientras continúan las labores de investigación en Aranjuez, la Fiscalía avanzó con diligencias paralelas en otro sector de la ciudad. A las 9:31 de la mañana del mismo día, el equipo del CTI de la Fiscalía inspeccionó el cuerpo de un joven de 21 años en una vivienda ubicada en el barrio Aures No. 1, en Robledo.

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El cuerpo presentaba lesiones causadas por arma de fuego y la investigación se inici tras una llamada realizada a la línea de emergencias 123. Por tipo de causal, los hechos asociados con estructuras criminales también muestran una baja notable, pasando de 99 a 68 casos, lo que representa una disminución del 31 por ciento en las estadísticas oficiales de seguridad.