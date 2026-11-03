Homicidio en barrio Popular Medellín: hombre de 45 años asesinado a tiros

Un hombre de 45 años murió acribillado en el barrio Popular de Medellín. Encapuchados le dispararon sin aviso en la carrera 38 con calle 118, en sector La Calle sin salida.

La ciudad de Medellín registró un nuevo episodio de violencia letal que cobró la vida de un hombre de cuarenta y cinco años. El hecho ocurri贸 en el nororiente de la capital antioqueña, específicamente en el barrio Popular, afectando la tranquilidad de la comunidad y generando alarma entre los residentes del sector.

Detalles del homicidio en vía pública

El incidente tuvo lugar durante la jornada del d铆a, cuando la v铆ctima transitaba por la carrerа 38 con calle 118. Esta zona es conocida localmente como el sector llamado La Calle sin salida, situada en inmediaciones de una balastrera. Las autoridades informan que el ataque no fue accidental, sino un acto premeditado dirigido contra el hombre.

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Según los primeros reportes de los cuerpos de seguridad, la víctima fue interceptada por individuos encapuchados. Estos agresores vestían completamente de negro, lo que dificultaba su identificación inmediata. Al acercarse a la persona, desenfundaron armas de fuego con rapidez y determinación.

Los sujetos le dispararon de manera directa y sin mediar palabra alguna. No hubo advertencias ni intentos de comunicación previa. El impacto de los proyectiles causó la muerte inmediata de la víctima en el mismo lugar del ataque, convirtiendo la vía pública en una escena trágica.

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Trabajo de la Fiscalía y investigación

Las autoridades judiciales llegaron rápidamente al lugar para garantizar la seguridad y el resguardo de la escena. Realizaron la inspección técnica del cadáver, un procedimiento indispensable para preservar las pruebas forenses y el estado inicial del cuerpo.

Actualmente, se adelantan labores intensivas en la zona para identificar la ruta de escape de los agresores. Los investigadores intentan rastrear los movimientos de los sujetos encapuchados para determinar cómo se retiraron del sector después de cometer el crimen.

Además de la persecución de los sospechosos, el equipo forense trabaja para esclarecer los móviles del crimen. Se desconoce si existe algún antecedente entre la víctima y los autores, o si se trata de un hecho aislado por motivos no identificados aún.

Impacto social y contexto de seguridad

Este caso se suma a la lista de hechos de violencia que afectan al nororiente de Medellín. El barrio Popular ha sido escenario de diversas incidentes criminales en el pasado, lo que genera preocupación constante en la población.

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La comunidad espera respuestas claras por parte de las autoridades. Se solicita que se esclarezca rápidamente quién ordenó o ejecutó el ataque, así como los motivos que llevaron a los sujetos a tomar la vida de un ciudadano en plena vía pública.

La tranquilidad de los vecinos en la carrera 38 con calle 118 ha sido alterada significativamente. La presencia de armas de fuego y la frialdad con la que se ejecutó el disparo sin previo aviso marcan la gravedad del acto delictivo en esta zona residencial y comercial del oriente antioqueño.