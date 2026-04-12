Homicidio en el Barrio Me Quejo: José Alejandro Godoy Martínez, Víctima de Ataque Armado

Un hombre de 31 años, José Alejandro Godoy Martínez, fue asesinado a tiros en el barrio Me Quejo de Barranquilla la madrugada del domingo 12 de abril. El suceso ocurrió mientras la víctima se encontraba en la terraza de una vivienda, siendo atacada por un individuo armado que irrumpió en la propiedad. Las autoridades investigan los motivos del crimen y buscan al agresor. El fallecido presentaba antecedentes judiciales por violencia intrafamiliar.

Las detonaciones resonaron con estruendo en la madrugada del domingo 12 de abril en el barrio Me Quejo, situado en el suroccidente de Barranquilla , marcando el horrendo asesinato de un hombre.

La noticia consternó a la comunidad local, sumiendo a sus habitantes en un estado de temor e incertidumbre ante la creciente ola de violencia.

La pronta respuesta de las autoridades, que se presentaron en el lugar de los hechos para iniciar las investigaciones pertinentes, no logró disminuir la zozobra generalizada.

La víctima fue identificada como José Alejandro Godoy Martínez, un hombre de 31 años de edad, cuya vida fue truncada de manera violenta.

La comunidad lamenta la pérdida, esperando ansiosamente el esclarecimiento de los hechos y el castigo de los responsables





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