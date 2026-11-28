Autoridades investigan el hallazgo del cuerpo de Juan Esteban en Marinilla el 28 de noviembre. El hecho ocurre en vísperas de las fiestas decembrinas mientras la localidad supera sus cifras de homicidios.

Las autoridades en Marinilla, Antioquia, investigan el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre identificado como Juan Esteban. El hecho se registró durante la madrugada del sábado 28 de noviembre, específicamente entre las 3:00 y las 3:30 de la mañana, en la parte trasera de la iglesia ubicada en el parque principal del municipio.

Detalles de la escena del crimen

La inspección técnica y el levantamiento del cadáver se llevaron a cabo en el sitio, que es uno de los puntos más concurridos y simbólicos del casco urbano de Marinilla. Hasta el momento, no se conoce la circunstancia exacta del homicidio ni el arma blanca o de fuego que se utilizó en el ataque. No se han reportado capturados ni identificados como presuntos responsables por parte de la Fiscalía o la Policía.

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Impacto en el contexto local

Este incidente ocurre en un momento crítico para el municipio, a solo un día de la programación oficial del encendido de la primera fase de los alumbrados navideños, evento programado para el domingo 29 de noviembre a las 7:00 de la noche. El crimen en pleno centro del pueblo ha generado interrogantes sobre la seguridad en vísperas de las fiestas, mientras que las autoridades revisan cámaras de seguridad y recogen testimonios en la zona.

Estadísticas y antecedentes de violencia

Según datos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO) analizados por Corpades, Marinilla reportaba 26 homicidios con corte al 15 de noviembre de 2026. Esto representa un aumento del 18 por ciento, que son cuatro casos más que en el mismo periodo de 2025. Un reporte adicional señalaba 27 casos en lo corrido del año, sin incluir este nuevo crimen, en contraste con una leve reducción del 3,1 por ciento en Antioquia.

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Posibles motivos y acciones gubernamentales

Tras un ataque letal el 15 de noviembre en el sector Ciudaduela y otros crímenes en octubre, el alcalde Julio Serna convocó un Consejo Extraordinario de Seguridad el 19 de octubre. En esa reunión se planteó la hipótesis preliminar de disputas por rentas criminales asociadas al microtráfico como posible motivo. La administración había informado previamente de más de 80 días sin homicicios bajo el Plan 90 Días antes de esta serie de hechos violentos.

Próximos pasos en la investigación

El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal, donde se practicará la necropsia para determinar la causa de muerte con precisión científica. Los resultados de este examen, junto con el análisis forense del lugar y las cámaras de vigilancia, serán determinantes para esclarecer los hechos. Las autoridades instan a la comunidad a aportar información que ayude a resolver el caso, ante la necesidad urgente de responder a la ola de violencia en Oriente antioqueño.