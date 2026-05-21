Homicidio en Santa Fe: alcalde pide avances en investigación y condena asesinato de líder cultural

El alcalde Carlos Fernando Galán exigió avances en la investigación del crimen y condenó el asesinato de Alberth David Piñeros, líder cultural asesinado en el centro de Bogotá.

El homicidio ocurrió en el barrio Veracruz, en la localidad de Santa Fe . El alcalde Carlos Fernando Galán exigió avances en la investigación del crimen.

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó el homicidio de Alberth David Piñeros, líder cultural asesinado en el centro de Bogotá. Según las primeras informaciones, el asesinato ocurrió en el barrio Veracruz, localidad de Santa Fe.

Así delinquían 'los olivares': usaban buses del SITP y menores para mover droga en Usme Tras el ataque, unidades del cuadrante y personal de criminalística llegaron al lugar para adelantar la inspección técnica del cuerpo y recopilar elementos probatorios que permitan esclarecer el caso. y la recolección de testimonios para identificar al responsable del crimen y determinar los móviles del homicidio. Es abordada por una persona que le propina varios impactos de bala.

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