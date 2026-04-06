Homicidio en Tierra Bomba: Un acto de intolerancia empaña la jornada turística en Cartagena

Un incidente violento en Punta Arena, Tierra Bomba, cobró la vida de un hombre el domingo. El homicidio, ocurrido en una playa de un hotel, fue resultado de una riña causada por el consumo de alcohol. Las autoridades investigan el suceso y buscan al responsable.

La apacible atmósfera turística en la zona insular de Cartagena se vio abruptamente alterada por un acto de violencia que segó la vida de un individuo. El homicidio tuvo lugar el domingo 5 de abril, alrededor de las 3:30 de la tarde, en la zona de Punta Arena , concretamente en la playa de un conocido hotel ubicado en la isla de Tierra Bomba .

De acuerdo con el informe oficial proporcionado por el general Gelver Yecid Peña, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el incidente violento fue el resultado de una disputa interna. El oficial indicó que 'en las últimas horas, en el sector de Punta Arena, se ha registrado un homicidio producto de una riña, motivada por la intolerancia desencadenada por el consumo irresponsable de bebidas alcohólicas'. La institución policial aclaró que la víctima formaba parte de un numeroso grupo de personas que se encontraban en el lugar en el momento de los hechos. Testimonios recogidos por los agentes de policía entre vendedores de productos turísticos y empleados de los hoteles cercanos permitieron establecer que en el sitio se encontraban 'entre 20 y 30 personas compartiendo, socializando y consumiendo bebidas alcohólicas como cerveza y whisky'. Según el relato de las autoridades, en medio de este ambiente festivo, un individuo que formaba parte del mismo grupo sacó un arma de fuego y disparó contra el hombre, provocándole la muerte de forma instantánea. Tras la notificación de los disparos, unidades de Guardacostas de la Armada Nacional llegaron al lugar de los hechos para asegurar el perímetro marítimo, en colaboración con efectivos de la Policía y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). El general Peña confirmó que los investigadores judiciales asumieron el control de la escena para recopilar pruebas materiales. 'En estos momentos, el CTI de la Fiscalía está llevando a cabo las diligencias urgentes con el objetivo de identificar a los posibles agresores, determinar los motivos y establecer la identidad de la persona que perdió la vida', explicó el comandante. Este trágico suceso ha despertado la preocupación por la seguridad en las áreas de playa de la capital de Bolívar, especialmente durante los períodos de alta afluencia de turistas, como el final de la Semana Santa. La Policía Nacional enfatizó que la causa raíz de la tragedia fue la falta de moderación en el consumo de alcohol, lo que condujo a un acto de intolerancia con consecuencias mortales. La investigación continúa en curso para dar con el paradero del responsable, quien huyó del lugar después de accionar el arma ante la multitud que se encontraba en la zona. Las autoridades están enfocadas en esclarecer completamente los detalles del crimen, incluyendo la identificación completa de la víctima y del agresor, así como la motivación detrás del acto. Se están revisando las imágenes de las cámaras de seguridad, si las hay, y se están entrevistando a testigos adicionales para obtener una imagen clara de lo sucedido. Además, se están tomando medidas para reforzar la seguridad en las zonas turísticas, especialmente en las playas y áreas de esparcimiento, con el fin de prevenir futuros incidentes violentos. La colaboración entre las diferentes entidades, como la Policía, la Armada Nacional y la Fiscalía, es fundamental para garantizar la seguridad de los ciudadanos y de los turistas que visitan la ciudad. La comunidad local ha expresado su consternación ante este hecho y ha pedido a las autoridades que actúen con celeridad para llevar al responsable ante la justicia. La preocupación por la seguridad se ha intensificado, ya que este tipo de incidentes pueden afectar negativamente la imagen de Cartagena como destino turístico y generar un clima de inseguridad en la ciudad. La investigación incluye la revisión de antecedentes, análisis de las comunicaciones y cualquier otro elemento que pueda arrojar luz sobre las circunstancias que rodearon este lamentable suceso. Se espera que las autoridades ofrezcan actualizaciones regulares sobre el progreso de la investigación y que se tomen medidas concretas para prevenir la repetición de hechos similares. La tragedia ha puesto de manifiesto la importancia de promover la convivencia pacífica y el consumo responsable de alcohol, especialmente en lugares de alta afluencia turística





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