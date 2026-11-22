Autoridades investigan el asesinato de Jimmy Rivera Giraldo en La Campana, Barrancabermeja. El hecho eleva a 96 las muertes violentas en Santander en lo corrido del 2026.

La noche del sábado 21 de noviembre, Barrancabermeja en el departamento de Santander registró un nuevo hecho de violencia mortal. Un hombre perdió la vida como resultado de un ataque con arma de fuego en el sector La Campana, convirtiéndose en el homicidio número 96 reportado en lo corrido de este año.

Identificación de la víctima y contexto

El hombre asesinado fue identificado oficialmente como Jimmy Rivera Giraldo. Según los datos recabados por las autoridades, Rivera Giraldo era residente del barrio El Dorado. El ataque se produjo en inmediaciones del sector La Campana, una zona conocida localmente como de tolerancia en la ciudad.

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Antecedentes penales de Rivera Giraldo

Se confirmó que Jimmy Rivera Giraldo había salido recientemente de prisión. Este antecedente penal se dio a conocer después de que se completara la identificación del cuerpo. Sin embargo, las autoridades aclaran que aún no se ha establecido si existe alguna relación directa entre este historial penitenciario y el ataque del que fue víctima.

Línea de investigación y móviles del crimen

Actualmente, no se conocen detalles precisos sobre la mecánica de la agresión. Tampoco se ha determinado cuántas personas habrían participado en el hecho ni las circunstancias previas que condujeron al homicidio. Las autoridades han indicado que no se han establecido los posibles móviles del crimen en esta etapa inicial.

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Impacto en las estadísticas de seguridad 2026

Con el asesinato de Jimmy Rivera Giraldo, la cifra de muertes violentas en Barrancabermeja ascendió a 96 en lo corrido del año 2026. Este nuevo caso se suma a los homicidios reportados durante el año en el Puerto Petrolero. Las cifras reflejan la situación de seguridad actual en la región.

Próximos pasos en el proceso judicial

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias. El objetivo es establecer qué pudo motivar el homicidio e identificar a las personas que estarían detrás de este hecho. La información sobre los responsables permanece sin esclarecer mientras avanzan las labores investigativas.