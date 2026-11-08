Homicidios en Bucaramanga superan 200 casos en 2026 por disputas criminales

El área metropolitana de Bucaramanga registra 210 homicidios en nueve meses de 2026. Las estructuras delincuenciales disputan territorios y economías ilícitas, marcando un incremento del 28% respecto al año anterior.

El barrio Villa Valentina 1, ubicado en el sector de Nueva Colombia de Piedecuesta, fue el escenario del último asesinato registrado en septiembre dentro del área metropolitana de Bucaramanga. Este incidente lleva el conteo total de homicidios de los primeros nueve meses del año 2026 por encima de los 200 casos, una cifra que confirma el aumento sostenido de la violencia homicida y la expansión de las estructuras criminales en la capital santandereana y sus municipios vecinos.

Un residente de la ciudad, quien ha observado cómo la violencia gana terreno, declaró con preocupación que casi todos los días hay un muerto en la ciudad y que la situación actual es peor que la de Medellín en sus tiempos más críticos. Las cifras de la Policía Metropolitana de Bucaramanga indican que, entre enero y septiembre de 2026, las muertes violentas ya no obedecen principalmente a riñas o conflictos de convivencia aislados.

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Incremento del 28% en la cifra de víctimas mortales

Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2026 se contabilizaron 210 víctimas de homicidio intencional en el área metropolitana. Esta cifra supera en un 28% las 164 muertes registradas en el mismo periodo de 2025. La tendencia apunta claramente a asesinatos planificados, asociados a estructuras criminales que disputan el control de economías ilícitas en los principales municipios del departamento.

La situación más crítica se concentra en Bucaramanga, donde los casos pasaron de 97 en 2025 a 116 en 2026. Floridablanca le sigue con 40 homicidios, lo que representa un aumento de 18 casos respecto a los 22 del año anterior. Piedecuesta escaló de 21 a 33 casos, sumando 12 muertes adicionales. Girón es la única excepción, reduciendo sus homicidios de 24 a 21 casos.

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Divergencia entre Policía y Medicina Legal

Las cifras de la Policía Metropolitana de Bucaramanga no coinciden exactamente con las del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Durante 2025, Medicina Legal registró 170 homicidios en el área metropolitana, seis más que los reportados por la Policía. En 2026, entre enero y agosto, esta entidad contabilizó 197 homicidios mientras la Policía reportó 191.

La diferencia metodológica radica en que la Policía solo cuenta muertes con intención de matar, excluyendo fallecimientos durante procedimientos de la fuerza pública o en casos de legítima defensa. Esta discrepancia no invalida el análisis de la tendencia criminal, pero resalta que la percepción ciudadana de inseguridad se construye sobre un universo más amplio de hechos violentos que las estadísticas policiales tradicionales.

Perfiles de víctimas y horarios de alta violencia

Los datos de Medicina Legal revelan que las principales víctimas son hombres entre 20 y 34 años. Las armas de fuego son el instrumento más utilizado, seguidas de las armas cortopunzantes y objetos contundentes. La mayor concentración de homicidios se registra entre las 9:00 p. m. y las 11:59 p. m., seguida de la franja de 6:00 p. m. a 8:59 p. m.

Los sábados son los días con más casos, seguidos de los viernes y los domingos. Según Julio Acelas, director del Observatorio Ciudadano de Santander, el crecimiento ha sido constante y sin interrupciones significativas, consolidando al área metropolitana como el principal escenario de muertes violentas en Santander. Esta dinámica confirma que el conflicto ya no se limita a las zonas rurales.

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Disputas territoriales y control de rentas ilícitas

La Policía señala que el comportamiento del homicidio en 2026 está relacionado principalmente con disputas territoriales entre actores delincuenciales por el control de rentas ilícitas. Estas actividades incluyen especialmente el tráfico local de estupefacientes y la extorsión, que presentan mayor relevancia en sectores priorizados de Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta, Girón y Lebrija.

En Bucaramanga, los barrios San Francisco, Comuneros, Centro, La Universidad y García Rovira concentran el mayor número de homicidios. Las confrontaciones entre actores criminales constituyen un factor de riesgo para la seguridad ciudadana. Esta estructura organizada evidencia que la violencia homicida se ha profesionalizado, desplazando la responsabilidad de la cifra hacia grupos estructurados en lugar de individuos aislados, lo que complica las estrategias de intervención policial tradicionales en el área metropolitana.