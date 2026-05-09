Honras fúnebres y ceremonia de duelo para el exvicepresidente Germán Vargas Lleras a partir del sábado en la Plaza Victoria y el Parque Central

Las honras fúnebres y ceremonia de duelo se llevarán a cabo a partir del sábado en la Plaza Victoria y en el Parque Central, ECAJ o a través del sitio web o red social de la Coordinación Nacional del CEN. Se esperan no menos de 100.000 personas que asistan a las honras públicas y el nazareno y el acto de duelo que se dará en el Parque Central.

De acuerdo con el comunicado emitido por la familia, se realizarán este sábado 9 de mayo entre las 3:00 p. m. y las 7:00 p. m. las honras fúnebres del exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

La celebración funeral se llevará a cabo en la Plaza Victoria, mientras que el domingo 10 de mayo estará abierta la Sala de Sesiones del Palacio de San Carlos para pasar al Parque Central. Actualmente, el Palacio de San Carlos funciona como sede del Ministerio de Relaciones Exteriores y cuenta con medidas de seguridad y protocolos especiales debido a su cercanía con varias instituciones del Estado.

Hasta ahora no se han entregado más detalles sobre las ceremonias fúnebres, sin embargo, se espera la asistencia de figuras prominentes de la política nacional, como el actual presidente de la República y otros miembros del oficialismo y de la oposición





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