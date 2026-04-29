Horror en Bogotá: Hallan desmembrado a ciudadano estadounidense judío desaparecido

Nachum Israel Eber, un ciudadano estadounidense de 51 años perteneciente a la comunidad judía ortodoxa, fue encontrado desmembrado en Bogotá, Colombia, tras varios días de búsqueda. Las autoridades investigan el crimen y la comunidad judía exige justicia.

La última vez que Nachum Israel Eber fue visto con vida fue capturada por una cámara de seguridad la noche del martes 21 de abril de 2026, a las 9:08 p. m.

El ciudadano estadounidense de 51 años, perteneciente a la comunidad judía ortodoxa, fue grabado saliendo de una residencia en el norte de Bogotá. Su llegada a la ciudad ese mismo día tenía un propósito simple: una visita. A partir de ese momento, se perdió todo contacto con él. Las primeras investigaciones, según fuentes de El Tiempo, sugieren que Eber había concertado una cita.

Sin embargo, nunca regresó a su alojamiento. La preocupación de su familia creció con el paso de las horas y, tras varios días sin noticias, se inició una búsqueda exhaustiva que involucró a las autoridades colombianas y a miembros de la comunidad judía local. El caso se desarrolló inicialmente en silencio, alimentando la incertidumbre entre aquellos que intentaban localizarlo.

La situación cambió drásticamente el domingo 26 de abril, cuando la comunidad judía en Bogotá recibió la terrible noticia del hallazgo de un cuerpo sin vida en la localidad de Bosa, en el sur de la ciudad. Las características físicas del cuerpo coincidían con las de Eber y con las fotografías que se habían difundido durante la búsqueda. Este descubrimiento ha sumido a amigos y familiares en una profunda consternación.

El cuerpo fue encontrado desmembrado dentro de un armario abandonado en la vía pública, un detalle macabro que ha transformado la naturaleza del caso y ha concentrado toda la atención de las autoridades investigadoras. Voceros de la comunidad judía han confirmado que se trata del ciudadano desaparecido, exigiendo justicia y una investigación exhaustiva para identificar a los responsables de este crimen atroz.

Insisten en la necesidad de confirmar plenamente la identidad del cuerpo y asegurar que los culpables no queden impunes. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ha confirmado que el 22 de abril de 2026, la Dirección Regional Bogotá recibió el cuerpo de un ciudadano extranjero identificado como Nuchem Aber, en el marco de los procedimientos forenses habituales. Desde entonces, se han implementado protocolos técnico-científicos para lograr una identificación precisa.

Gracias al análisis forense y a la comparación de los registros odontológicos proporcionados por la familia, canalizados a través de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, se ha logrado establecer la identidad del fallecido. La confirmación oficial se realizó el 28 de abril. El Instituto ha expresado sus más sinceras condolencias a la familia de la víctima, reafirmando que el proceso de identificación se llevó a cabo siguiendo los más altos estándares técnicos y científicos.

La noticia ha trascendido las fronteras colombianas. El medio estadounidense Yeshiva World News ha informado sobre el asesinato de un miembro de la comunidad jasídica de Belz en Colombia, identificando a la víctima como Nachum Israel Eber, de 51 años, originario de Boro Park, Brooklyn, Nueva York. Según el informe, la familia había denunciado su desaparición tras varios días sin contacto, lo que desencadenó una búsqueda coordinada con las autoridades y miembros de su comunidad.

Posteriormente, su cuerpo fue encontrado con signos evidentes de violencia. Las primeras hipótesis apuntan a que Eber pudo haber sido víctima de un ataque durante un posible intento de robo. Se ha destacado su pertenencia a la comunidad jasídica de Belz y su reconocido papel dentro de su entorno religioso. El caso sigue abierto, con numerosas interrogantes sin resolver.

La última imagen captada por la cámara de seguridad, la cita sin rastro y el hallazgo del cuerpo en condiciones horribles son piezas clave de un rompecabezas que apenas comienza a ser armado. La comunidad judía mantiene una fuerte presión pública para que se esclarezcan los hechos. Su demanda es clara: quieren saber qué sucedió durante las horas de la desaparición de Eber y quiénes son los responsables de este crimen que, hasta el momento, permanece sin resolver.

La investigación se centra ahora en reconstruir los últimos movimientos de la víctima y en identificar a los posibles autores del ataque. Las autoridades han prometido una investigación exhaustiva y transparente para llevar a los culpables ante la justicia y brindar respuestas a la familia y a la comunidad afectada





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