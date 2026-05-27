Horror en el Parque Nacional Kruger: Pareja de safari desaparecida brutalmente

Un matrimonio de safari en el Parque Nacional Kruger, uno de los parques naturales más reconocidos de África, se convirtió en una escena de horror. Las víctimas fueron identificadas como Ernst Marais, de 71 años, y Dina Marais, de 73, un matrimonio oriundo de Mossel Bay, Sudáfrica. La investigación criminal está marcada por hipótesis de asesinato, robo y posibles vínculos con cazadores furtivos.

Un viaje turístico por uno de los parques naturales más reconocidos de África se convirtió en una escena de horror. Las víctimas fueron identificadas como Ernst Marais, de 71 años, y Dina Marais, de 73, un matrimonio oriundo de Mossel Bay, Sudáfrica, que viajó hacia la reserva natural para disfrutar de un safari y observar fauna silvestre.

La investigación criminal está marcada por hipótesis de asesinato, robo y posibles vínculos con cazadores furtivos. Según medios locales, la pareja fue vista por última vez el pasado 20 de mayo, cuando salió de su alojamiento turístico para recorrer parte del parque. Al notar que no regresaban, las autoridades fueron alertadas para iniciar el operativo de búsqueda.

Inicialmente, los investigadores pensaban que la camioneta en la que viajaban pudo haber sufrido daños debido a las fuertes inundaciones registradas en esa región. Sin embargo, dos días después otros visitantes realizaron el hallazgo que cambió por completamente el rumbo de la investigación. Las primeras hipótesis manejadas por la Policía apuntan a que el matrimonio pudo haber tenido la mala suerte de que operan cerca de la frontera con Mozambique.

Fuentes citadas por medios locales indicaron que las víctimas habrían sido atacadas brutalmente y posteriormente lanzadas al río. Además, la investigación estudia la posibilidad de que los responsables utilizaran el vehículo para transportar mercancía ilegal o movilizarse por la zona. El caso ha generado conmoción en Sudáfrica, especialmente porque las autoridades aseguran que nunca antes se había registrado un crimen de estas características dentro del parque.

South African National Parks expresó su ‘profunda tristeza’ por lo ocurrido y confirmó la desaparición del vehículo de la pareja. Por su parte, el ministro sudafricano Willie Aucamp calificó el hecho como un episodio extremadamente grave y aseguró que el Servicio de Policía trabaja contrarreloj para esclarecer uno de los casos más impactantes registrados recientemente en el turismo del continente africano





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