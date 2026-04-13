Horror en Hagenbach: Niño Secuestrado por su Padre en un Vehículo Durante un Año

Un niño de nueve años fue descubierto en condiciones inhumanas en Hagenbach, Francia, tras ser presuntamente secuestrado por su padre dentro de un vehículo durante más de un año. El menor presentaba signos de desnutrición y abandono. La pareja del padre también enfrenta cargos. Se investiga la falta de alertas sobre la desaparición del niño.

El descubrimiento de un menor en condiciones deplorables ha conmocionado a la pequeña comunidad de Hagenbach , situada en el noreste de Francia . Tras una denuncia ciudadana, las autoridades hallaron el pasado lunes a un niño de nueve años que, según las investigaciones iniciales, fue mantenido cautivo por su propio padre dentro de un vehículo durante más de un año.

El fiscal de Mulhouse, Nicolas Heitz, confirmó este viernes 10 de abril que el menor presentaba signos graves de desnutrición y abandono. La intervención policial se produjo después de que una vecina alertara sobre “ruidos de niño” provenientes de una furgoneta estacionada en una propiedad privada.

Al ser interrogado inicialmente, el padre, un hombre de 43 años, intentó desviar la atención argumentando que el cierre del vehículo estaba bloqueado y que los ruidos correspondían a una de sus hijas pequeñas que se había encerrado accidentalmente. Sin embargo, al lograr el acceso, los agentes se encontraron con una escena impactante: el menor estaba desnudo y en posición fetal sobre una acumulación de basura. Además, estaba rodeado de excrementos y botellas con orina. La prolongada reclusión en posición sentada había provocado que el niño perdiera la capacidad de caminar. Su estado fue descrito como “pálido y visiblemente desnutrido”, siendo trasladado de urgencia al hospital de Mulhouse.

De acuerdo con el relato del pequeño a los investigadores, su cautiverio comenzó en noviembre de 2024. El niño explicó que la pareja de su padre “ya no lo quería en el apartamento” y presionaba para que fuera ingresado en un centro psiquiátrico. Ante esta situación, el padre decidió esconderlo en la furgoneta, basándose en la cuestionable justificación de “protegerlo” de dicha internación.

Para mantener este aislamiento, el hombre implementó una rutina rigurosa y vigilada: le llevaba comida dos veces al día y le proporcionaba agua embotellada; debía hacer sus necesidades en bolsas y botellas y su padre no lo bañaba, la última ducha del menor dataría de finales de 2024. Para evitar cualquier alteración en su plan, el hombre instaló cámaras de seguridad apuntando hacia la camioneta para vigilar al niño constantemente. Solo en una ocasión, afirmó el acusado, a mediados de 2025, permitió que el niño entrara al apartamento mientras el resto de la familia estaba de vacaciones, dándole un celular para indicarle cuándo debía volver a esconderse.

Uno de los aspectos más preocupantes del caso es cómo el menor “desapareció” del sistema sin levantar sospechas inmediatas. El niño asistió a la escuela hasta el curso 2023-2024; en ese momento, la familia comunicó a la institución que sería escolarizado bajo otra modalidad, lo que llevó a la escuela a archivar su expediente. Los vecinos, aunque notaron su ausencia, declararon a medios como Le Parisien que creyeron la versión de los padres: que el menor había sido trasladado a un centro psiquiátrico. No obstante, el fiscal Heitz destacó que no existe “ningún elemento médico” que respalde la existencia de problemas psiquiátricos en el menor.

Actualmente, el padre se encuentra en prisión preventiva enfrentando cargos por secuestro y privación de cuidados. Su pareja, una mujer de 37 años con quien vivía junto a otras dos niñas de 10 y 12 años, también enfrenta cargos por no denunciar maltrato y privación de cuidados, a pesar de que ella niega tener conocimiento de la presencia del niño en el vehículo. Los otros tres menores que conformaban el núcleo familiar han quedado bajo la protección provisional de las autoridades.

Este caso ha generado una profunda consternación en la comunidad y ha puesto de manifiesto la importancia de la vigilancia y el cuidado de los menores, así como la necesidad de una respuesta rápida y efectiva por parte de las autoridades ante cualquier señal de alarma. La investigación sigue abierta, y se espera que se esclarezcan todos los detalles de este estremecedor suceso.





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