Horror en Polanco: Exreina de Belleza Asesinada por su Suegra en la Ciudad de México

Carolina Flores, Miss Teen Universe Baja California 2017 y popular influencer, fue asesinada a tiros en su departamento en Polanco. Su suegra es la principal sospechosa, y las circunstancias del crimen revelan una escalofriante dinámica familiar y una posible complicidad del esposo de la víctima.

México se encuentra profundamente consternado tras la revelación de los detalles del trágico asesinato de Carolina Flores , una joven de 27 años que se destacaba en el mundo del modelaje y como influyente creadora de contenido en redes sociales.

El horrendo crimen tuvo lugar el pasado 15 de abril en un lujoso departamento ubicado en la exclusiva colonia Polanco, en la Ciudad de México. Carolina fue víctima de al menos seis disparos, un acto brutal que ha conmocionado a la nación. La principal sospechosa de este crimen es su propia suegra, Erika María Herrera, de 63 años, quien presuntamente perpetró el ataque tras una acalorada discusión.

Carolina, originaria de Ensenada, Baja California, saltó a la fama en 2017 al ser coronada Miss Teen Universe Baja California, un logro que marcó el inicio de una prometedora carrera en el mundo de la belleza. Más allá de las pasarelas, Carolina se convirtió en una figura popular en TikTok, donde compartía con sus miles de seguidores consejos de moda, experiencias de viaje y contenido relacionado con el bienestar, proyectando una imagen de una joven vibrante y llena de vida.

La investigación ha tomado un giro dramático con la filtración de un video de seguridad que muestra los momentos previos al asesinato. En las imágenes, se observa a Carolina realizando tareas domésticas, vestida con una bata de baño y con el cabello aún húmedo, mientras su suegra la sigue de cerca con una actitud inquietante. Erika María mantuvo sus manos ocultas en los bolsillos de su pantalón durante todo el video, lo que ha levantado aún más sospechas.

Tras un breve intercambio de palabras, ambas mujeres salen del alcance de la cámara y, momentos después, se escuchan las detonaciones que acabarían con la vida de Carolina. El esposo de Carolina, Alejandro Sánchez Herrera, llegó a la escena del crimen justo después de los disparos, con su bebé en brazos. Al confrontar a su madre por lo sucedido, Erika María habría respondido con frialdad, declarando que actuó impulsada por la ira y afirmando que Alejandro era suyo, no Carolina.

Lo más impactante de este caso es que, según los informes, el esposo de Carolina permitió que su madre huyera de la escena del crimen, convirtiéndose ella misma en una fugitiva de la justicia. Esta acción ha generado indignación y cuestionamientos sobre su posible complicidad en el asesinato.

La madre de Carolina, Reyna Gómez Molina, ha descrito la relación entre su hija y su suegra como una convivencia marcada por “problemas comunes”, sin embargo, la gravedad de los hechos sugiere una dinámica mucho más compleja y conflictiva. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha iniciado una investigación formal, clasificando inicialmente el caso como homicidio doloso.

No obstante, colectivos feministas y familiares de Carolina exigen que el crimen sea tipificado como feminicidio, argumentando que se trata de un acto de violencia de género extremo. En Ensenada, la ciudad natal de Carolina, se han organizado marchas y protestas para exigir justicia y para denunciar la falta de respuesta institucional ante la violencia de género, incluso cuando el agresor es una mujer.

La sociedad mexicana exige que este crimen no quede impune y que se investiguen a fondo las circunstancias que llevaron a este trágico desenlace, así como la posible participación de otras personas involucradas. El caso de Carolina Flores ha puesto de manifiesto la alarmante prevalencia de la violencia de género en México y la necesidad urgente de implementar políticas públicas más efectivas para proteger a las mujeres y prevenir futuros actos de violencia





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