Hospital Alma Máter de Medellín en crisis financiera extrema por mora de EPS

El Hospital Alma Máter de Medellín enfrenta un colapso sistémico por deudas millonarias y falta de pagos de aseguradoras, lo que ha obligado a cerrar camas y suspender servicios críticos de salud.

La entidad Hospital Alma Máter de Medellín, vinculada a la Universidad de Antioquia, atraviesa una situación financiera de emergencia extrema que amenaza con desestabilizar toda la red de salud local. Las directivas confirmaron recientemente que la institución se encuentra al borde de un colapso sistémico debido a una severa falta de liquidez y al incumplimiento generalizado en los pagos por parte de las aseguradoras de salud.

Cuadros financieros insostenibles y deudas millonarias

El Hospital Alma Máter de Medellín acumula una deuda total de $455.000 millones, cifra respaldada por una cartera de cobro que apenas alcanza los $332.000 millones. De este monto, más del 50 por ciento se clasifica como de difícil recaudo, lo que dificulta cualquier intento de recuperación inmediata de fondos. La situación se agrava con $90.000 millones adeudados por Empresas Promotoras de Salud liquidadas.

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Además, la institución documentó una pérdida operativa de $44.000 millones derivada de la gestión de la red pública de salud en Barranquilla, San Andrés y Apartadó durante años anteriores. Esta estructura financiera disfuncional refleja la magnitud del desequilibrio entre los ingresos prometidos y los recursos reales recibidos por la entidad.

Reducción drástica de servicios hospitalarios

El Hospital Alma Máter ha visto forzado el cierre de 110 camas de hospitalización como consecuencia directa de la crisis económica. Paralelamente, se han suspendido 11 camas de Unidades de Cuidados Intensivos y 5 quirófanos, reduciendo significativamente la capacidad de atención de casos críticos. Esta restricción operativa impacta directamente a la población que depende de estas instalaciones.

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La institución atiende aproximadamente el 25 por ciento de los servicios de alta complejidad en Antioquia, Chocó, Córdoba y el Eje Cafetero. De sus pacientes, el 40 por ciento corresponde al régimen subsidiado, el 34 por ciento al contributivo y el 26 por ciento al régimen especial, incluyendo personal del Magisterio, Policía Nacional y Fuerzas Militares.

Impacto laboral y derechos del personal médico

La falta de flujo de caja ha provocado que la mayoría del personal del Hospital Alma Máter acumule tres meses de salarios impagados, además de la prima del primer semestre. La mora en los aportes a la seguridad social, salud, pensiones y ARL alcanza cinco meses, generando una paradoja donde los profesionales están excluidos de la propia cobertura que sostienen.

El sindicato de la institución denunció el desabastecimiento de medicamentos e insumos para procedimientos básicos, lo que compromete la calidad de la atención. El retraso en los pagos desencadena un círculo vicioso legal que impide contratar nuevo personal, radicar facturación ante las aseguradoras y recaudar recursos económicos adicionales.

Consecuencias académicas y llamado a autoridades

El Hospital Alma Máter es un sitio clave para la formación médica, con unas 11.000 rotaciones de especialistas al año y el centro de investigación clínica de la Universidad de Antioquia. La crisis actual amenaza la producción científica en genómica y biología molecular, áreas donde la institución ha logrado avances tecnológicos significativos.

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Las directivas han realizado un llamado de auxilio al Gobierno Nacional, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín para viabilizar soluciones inmediatas. Se solicita el pago total de los servicios prestados y la oxigenación de las finanzas institucionales para garantizar la continuidad de la vida y la dignidad de los profesionales de la salud en medio de esta emergencia.